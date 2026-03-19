'Володар неба - на волі': на Одещині у дику природу випустили яскравого хижого птаха (фото)

Лунь кілька місяців перебував на реабілітації в Ізмаїльській станції юннатів.

В Одеській області, у Національному природному парку "Тузлівські лимани", у дику природу випустили луня болотяного, що перебуває під охороною. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

За його словами, хижак перебував на реабілітації у місті Ізмаїл, що на півдні Одещини.

"Там ми отримали самку луня болотяного (очеретяного), якого принесли на станцію декілька місяців тому. Ймовірно, птах отруївся гризунами, був на реабілітації в Ізмаїльській станції юннатів. Ми його випустили в дику природу на Кордоні "Тузлівська Амазонія". Він чудово одразу швидко полетів. Яскравий хижак оглядав з висоти пташиного польоту великі простори свого майбутнього ареалу проживання... Володар неба - на волі...", - зазначив науковець.

Що відомо про цього хижака

Лунь очеретяний, або лунь болотяний - хижий птах родини Яструбові ряду Соколоподібні, один з чотирьох видів роду Лунь, що зустрічаються в Україні. Вид перебуває під охороною Бернської конвенції та ряду інших природоохоронних документів, у тому числі в Україні занесений до Червоних книг/списків тварин Миколаївської та Харківської областей.

Він найбільший серед лунів, що зустрічаються в Україні. Загальна довжина 49-60 см, маса 500-750 г, довжина крила 36-43 см, розмах крил 110-140 см. Забарвлення дорослих самців - сіре, біле, буре або чорне; тім'я буре або чорне з охристими краями пір'їн; спина і плечі бурі або чорні з більш-менш розвиненим світлим малюнком.

У самок голова вохриста з темними плямами, спина бура з охристими відмітками на крилах і плечах; черевце буре; на грудях вохриста пляма. Райдужна оболонка жовта, дзьоб і кігті чорні, ноги - жовті.

Улюбленим гніздовим біотопом є масиви заростей очерету на великих озерах, водосховищах і ставах. Лісостепові райони заселені цим видом найщільніше. Під час міграцій і зимівлі трапляється в інших відкритих місцевостях. Гніздо - громіздка, до 1 м у діаметрі і 0,5 м у висоту будівля із стебел і листя торішнього очерету, рогозу та гілок. Кладка з 4-5, рідко з 2 білих, іноді із зеленуватим відтінком і вохристими плямами яєць.

Живиться дрібними птахами, яйцями, рибою, жабами, ловить дрібних звірів, особливо гризунів.

Як писав УНІАН, днями на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" зафіксували рідкісного хижого птаха - луня польового. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що це хижий птах родини яструбові ряду соколоподібні, який в Одеській області, на території природного парку, зустрічається дуже нечасто. Занесений у Червону книгу України.

