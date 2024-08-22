Через те, що в акваторії є солі важких металів, людям радять утриматися від споживання певних морепродуктів.

Велика кількість риби, яка наразі спостерігається у Чорному морі поблизу Одеси, може свідчити про те, що після теракту на дамбі Каховської ГЕС популяція відновилася та значно збільшилася. Про це повідомив керівник громадської організації "Зелений лист", еколог Владислав Балінський, який багато років спостерігає за Одеською затокою.

"Такої великої кількості кефалі не бачив тут за всю історію своїх спостережень, з початку 2000-х. Кефаль у Чорному морі – це щонайменше шість видів риби. Лобан – найбільша з них", - розповів Балінський.

Він показав на своєму відео зграйку аборигена-сингля, а також гостроноса і пеленгаса.

"Водночас велика кефаль тримається обережно і не підпускає до себе зверху – необхідно пірнути та опинитися в одному "горизонті" з нею або залягти на дні", - розповідає еколог.

За його словами, мисливці використовують муляж кефалі й іноді годинами підстерігають рибу, затримуючи подих на дні.

"Дуже цікавий і складний об'єкт для спортивного підводного полювання. Часто навіть, будучи смертельно пораненою, риба виривається і стрімко несеться геть. Чорноморська кефаль дуже смачна промислова риба, яка завжди має попит…", - пояснює Балінський.

Також він зазначає, що барабуля чорноморська або султанка – донна риба з цікавою поведінкою. Вона постійно копається своїми вусами в ґрунті, піднімаючи хмари каламуті. Цьогоріч чисельність промислової султанки також привертає увагу. Спостерігається ставрида, одеський бичок, котрий є збірною назвою для приблизно десяти видів донних територіальних риб.

"Бички в Одеській затоці також швидко відновлюють свої популяції після екоциду внаслідок підриву Каховської греблі", - констатує еколог.

Водночас він попереджає, що в деяких гідробіонтах виявлено дуже високі концентрації іонів важких металів пестицидів та інших токсичних речовин.

"Це вказує на довготривалі наслідки Каховської диверсії... Також цілорічний викид усього об'єму стічних вод останнім часом дуже ускладнює екологічну ситуацію вразливої Одеської затоки. Тому я б радив поки що утриматися від вживання у їжу щонайменше місцевих мідій та рапанів", - каже фахівець.

Як доказ несприятливої екологічної ситуації в Одеській затоці він показав піскарку сіру (морська миша), яку знайшов мертвою. Ця риба занесена до Червоної книги України.

"Постійні пожежі як наслідок війни та масштабного потепління змінюють ландшафт усього Північного Причорномор'я. Більша частина Одещини взагалі потрапляє в кліматичні умови напівпустелі. Море значно пом'якшує мікроклімат Одеси, покращує циркуляцію повітря", - додав Балінський.

Екологічна ситуація у Чорному морі через теракт на Каховській ГЕС

У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що стало причиною масштабної техногенної катастрофи. Штучна повінь затопила десятки населених пунктів на правому та лівому берегах Дніпра, водою було зірвано тисячі тонн ґрунту разом з усіма живими істотами, рослинами тощо. Все це потрапило до акваторії Чорного моря, де фіксували забруднення води та масштабні заморні процеси.

У липні 2024 року біолог Владислав Балінський заявив, що спостерігає відновлення певних популяцій морських мешканців, зокрема чорноморської атерини, хамси й кефалі.

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