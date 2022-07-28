Розташована композиція на зеленому схилі перед Печерським мостом.

На столичному Печерську з нагоди Дня української Державності створили квіткове панно, присвячене воїнам-героям полку "Азов", більшість з яких усе ще залишаються в полоні РФ.

Про це інформує КМДА, а також публікує фотографії з місця.

Зазначається, що для композиції висадили близько 8700 квітів на площі 35 кв.м. У центрі синьо-жовтого прапора – символіка "Азова". Для створення картинки обрали агератум, тагетіс жовтий, ірезіне, альтернантеру Ван-Гутта та цинерарію.

Розташована композиція на зеленому схилі перед Печерським мостом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Київському зоопарку запрацював новий авіарій для пернатих мешканців. Працівники власноруч створили просторий пташиний вольєр з умовами, наближеними до природних.

Також писали, що в Київзоо маленьке ведмежатко Бері вперше вийшло у свій вольєр. Побачити малечу можна щодня з 10:00 до 12:00 у великому природному вольєрі Ведмежого континенту.

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