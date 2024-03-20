Вони дадуть сигнал родичам, чи можна вже "заселятися".

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з півдня прилетіли перші рожеві фламінго, яких також називають феніксами.

Співробітник нацпарку, доктор біологічних наук Іван Русєв акцентував, що це пташині "розвідники". Їхня мета - подивився, чи можуть їхні родини гніздуватися у Національному парку під час війни.

"Вони будуть передавати інформацію своїм щодо можливості гніздування у Національному природному парку "Тузлівські лимани". Вперше в Україні фламінго в кількості 570 дорослих птахів у воєнний час 2023 року вирішили прожити з 24 квітня до 31 грудня на Тузлівських лиманах і привести малят", - розповів Русєв.

За його словами, раніше, у 2017 році, ці птахи вперше в Україні намагалися сформувати колонію у Херсонській області на озері Чурюк - неподалік від Криму, але вивели всього 3-х пташенят, і доля їх невідома. Вперше птахи - "розвідники" великою зграєю з'явилися у нас у 2021 році. У тому році на основних колоніях фламінго у Туреччині (на озері ТУЗ була) сталася загибель великої кількості пташенят і дорослих птахів.

"Ми тоді прогнозували, що вони скоро обов'язково загніздяться у нас. І ось воєнний рік 2023 року. Вони з'явилися у нашому нацпарку у квітні, а у травні одразу вибрали місце для гніздування на узбережжі лиману Бурнас біля села Базар'янка", - каже вчений.

Водночас біля вказаного села гніздування було невдалим: постійно з'являлися дітлахи, вночі - браконьєри, багато свійських собак - все це, попри збудовані 270 гнізд, змусило птахів залишити це небезпечне для них місце, вказав Русєв. Однак наприкінці червня 2023 року вони загніздилися в дуже цікавому місці нацпарку - на межі великих Тузлівських лиманів Шагани та Алібей. За словами науковця, тоді працівникам парку та волонтерам вдалося провести захід з кільцювання пташенят.

"В цьому нам допомогли Українське товариство охорони птахів та Український Центр кільцювання птахів. Це великий успіх -"тузлівські" фламінго під час війни вивели 192 пташенят. До речі, серед дорослих були птахи з кольоровими кільцями з Франції, Туреччини та Іспанії. Два окільцьованих молодих птаха були зареєстровані на зимівлі в Болгарії та Туреччині", - додав він.

Цікавинки заповідника на Одещині

Нагадаємо, ще у лютому Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) заздалегідь прибули кулики. Це були перші весняні мігранти з Півдня. Цю пташку неможливо переплутати завдяки довгому чубчику на потилиці й контрастному білому та чорно-зеленому пір’ю. Зазвичай кулик гніздиться (починаючи з квітня) на відкритих, порослих травою ділянках, сирих або тимчасово затоплених.

У деяких місцевостях зустрічається також на сухих ґрунтах агроценозів. Гніздо влаштовує на голій землі або в траві. У період шлюбних залицянь самці всіляко намагаються себе проявити, виконуючи у повітрі акробатичні трюки, видаючи специфічні крики й характерні звуки пір'ям крил.

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