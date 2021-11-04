Угоду, яка передбачає зобов'язання більше не фінансувати будівництво вугільних електростанцій, підписали понад 40 країн.

Понад 40 країн світу під час кліматичному саміті COP26 у Глазго погодилися поступово відмовитися від використання вугілля в енергетиці.

Багатші та більші країни зроблять це у 2030-х роках, а менші країни – у 2040-х, пише The Guardian.

Серед країн, які домовилися припинити використання вугілля для виробництва електроенергії, такі великі споживачі, як Канада, Польща, Південна Корея, Україна, Індонезія та В'єтнам.

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При цьому деякі з найбільших залежних від вугілля економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США, не підписали цю угоду.

Угода включає зобов'язання десятків країн припинити використання вугілля, а понад 100 фінансових установ та інших організацій також погодилися припинити інвестиції у вугільну галузь.

Мета "залишити вугілля в історії" була ключовим питанням для Великої Британії як господаря саміту COP26, який має на меті поставити світ на шлях обмеження глобального опалення.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, використання вугілля є однією з найбільших причин викидів парникових газів, а використання палива, що забруднює довкілля, відновилося після тимчасового зниження викидів, викликаного тогорічними карантинами.

Як повідомляв УНІАН, українські вугільні електростанції стали лідерами у Європі за викидами забруднюючих речовин. Від спалювання вугілля для виробництва електроенергії три основні забруднюючих речовини викидаються в повітря, що загрожує здоров'ю людей.

Що таке COP26

COP (Conference of Parties) - щорічна зустріч на найвищому рівні, де представники 197 країн обговорюють масштабні зміни клімату і намагаються домовитися, яких умов необхідно дотримуватися, щоб не допустити глобальної катастрофи.

Саміт проходить у рамках конвенції ООН про зміну клімату - міжнародного договору, підписаного майже 30 років тому практично всіма країнами та територіями Землі. Документ спрямовано на обмеження впливу людини на клімат.

COP26 стане 26-м зібранням, відколи договір набув чинності 21 березня 1994 року. Цього року зустріч відбудеться у Шотландії, у місті Глазго, з 1 по 12 листопада.

На цьогорічному саміті планується підбити підсумки того, що було й чого не було зроблено для виходу з кліматичної кризи з моменту підписання в 2015 році Паризької кліматичної угоди.

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Автор: Олександр Топчій