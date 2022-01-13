Зроблені світлини відкривають нові можливості для вивчення популяцій цих тварин.

Українські дослідниці Каріна Вишнякова та Юля Іванчикова поповнили міжнародний реєстр горбатих китів унікальними фото.

Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр на Facebook-сторінці, публікуючи деякі зі світлин.

"Завдяки українським науковицям міжнародний реєстр горбатих китів в одному з районів Південного океану збільшився майже в 15 разів! Це відкриває нові можливості з вивчення популяцій цих тварин та шляхів їхньої міграції для дослідників з усього світу", – говориться у повідомленні.

Зазначається, що раніше в міжнародній китовій базі HappyWhale було лише 15 китів горбанів, ідентифікованих в акваторії Південних Оркнейських островів. Завдяки непростій роботі українських біологинь наразі там вже 211 особин з цього району.

"По суті в цьому регіоні Південного океану існувала "біла пляма" щодо ідентифікації китів. Нам вдалося зібрати достатню кількість даних, щоб цю "пляму" закрити", – відзначили науковиці.

Вчені понад 3 місяці працювали в експедиції в Південному океані на борту українського траулера "Море Содружества". Вони годинами стояли на палубі й вдивлялися в хвилі океану, щоб "ловити" на фото китові хвости, які мають унікальний візерунок. За експедицію Юля та Каріна назбирали понад 300 унікальних світлин.

Читайте такожВелика рідкість: біля станції "Академік Вернадський" побачили горбатих китів (фото)За цими даними вже є перші суттєві висновки. Виявилося, що близько десятка китів з акваторії Південних Оркнейських островів ще з 2006 року зустрічалися біля берегів Панами та Бразилії. Це дає абсолютно нові уявлення про міграції цих тварин.

Раніше повідомлялося, як біля української станції Вернадського у пінгвінів вилупилися перші пташенята.

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