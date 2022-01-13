Українські дослідниці Каріна Вишнякова та Юля Іванчикова поповнили міжнародний реєстр горбатих китів унікальними фото.
Про це повідомляє Національний арктичний науковий центр на Facebook-сторінці, публікуючи деякі зі світлин.
"Завдяки українським науковицям міжнародний реєстр горбатих китів в одному з районів Південного океану збільшився майже в 15 разів! Це відкриває нові можливості з вивчення популяцій цих тварин та шляхів їхньої міграції для дослідників з усього світу", – говориться у повідомленні.
Зазначається, що раніше в міжнародній китовій базі HappyWhale було лише 15 китів горбанів, ідентифікованих в акваторії Південних Оркнейських островів. Завдяки непростій роботі українських біологинь наразі там вже 211 особин з цього району.
"По суті в цьому регіоні Південного океану існувала "біла пляма" щодо ідентифікації китів. Нам вдалося зібрати достатню кількість даних, щоб цю "пляму" закрити", – відзначили науковиці.
Вчені понад 3 місяці працювали в експедиції в Південному океані на борту українського траулера "Море Содружества". Вони годинами стояли на палубі й вдивлялися в хвилі океану, щоб "ловити" на фото китові хвости, які мають унікальний візерунок. За експедицію Юля та Каріна назбирали понад 300 унікальних світлин.
Читайте такожВелика рідкість: біля станції "Академік Вернадський" побачили горбатих китів (фото)За цими даними вже є перші суттєві висновки. Виявилося, що близько десятка китів з акваторії Південних Оркнейських островів ще з 2006 року зустрічалися біля берегів Панами та Бразилії. Це дає абсолютно нові уявлення про міграції цих тварин.
Раніше повідомлялося, як біля української станції Вернадського у пінгвінів вилупилися перші пташенята.