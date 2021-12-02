Незвичайну змію вперше сфотографував студент, який перебував на самоізоляції.

Індійські герпетологи описали новий вид змій куркрі із Західних Гімалаїв. Вперше плазуна цього виду зафіксував студент.

Опис нового виду опублікували у журналі Evolutionary Systematics.

У 2020 році, коли пандемія коронавірусу вирувала у всьому світі, аспірант Університету імені Гуру Нанака Вірендар Бхардвадж перебував на самоізоляції й фотографував тварин та рептилій біля свого будинку у західних передгір'ях Гімалаїв. У червні хлопець показав фоловерам дві світлини та відео зі смугастою змією завдовжки близько 30 сантиметрів.

Читайте такожУ Росії народився мутант з двома головами і тілом свині (фото)Бхардвадж спочатку був впевнений, що це був олігодон (Oligodon arnensis), поширений у цьому регіоні. Ці фото зацікавили герпетолога Зішана Мірзу з Національного центру біологічних досліджень у Бангалорі. Вчений зауважив, що змія має особливості — наприклад, відсутність характерних зубів. Дослідник з колегами попросив студента зловити змію для досліджень.

Фахівці вивчили дві особини, самця та самку. Зокрема, вони провели аналіз ДНК, порахували кількість лусочок, оглянули форму черепа змій. Дослідження тривали до початку 2021 року. Команда дійшла висновку, що аспірант сфотографував новий вид змії.

Вчені зазначили, що відкриття було б неможливим без фото з Instagram.

"Цікаво, як зображення в соцмережі призвело до відкриття такої гарної змії, яка раніше залишалася прихованою від світу", - сказав Мірза.

Новий вид отримав назву Oligodon churahensis (олігодон з долини Чура).

Як повідомляв УНІАН, у місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію.

За словами жінки, першими змію побачили підлітки, які й розповіли їй про свою знахідку. Не повіривши їм, жінка пішла і пересвідчилась, а вже потім викликала поліцейських.

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Автор: Марта Гичко