Це явище також називають "пиловим дияволом".

В Ісландії над вулканом у долині Літлі-Грутур, що знаходиться приблизно в 30 кілометрах від столиці країни Рейкʼявіка, помітили торнадо. Незвичне явище вдалося зафільмувати.

Як пише Mail Online, виверження вулкану сталося у липні 2023 року. Коли наслідки виверження вирішили відзняти за допомогою дрона, на кадри потрапило унікальне явище.

Дослідник штормів з Університетського коледжу Лондона Девід Смарт, зазначив, що в цьому випадку можна використовувати термін "торнадо", хоча це явище, швидше за все, відрізняється від торнадо у традиційному розумінні цього слова.

Американське метеорологічне товариство визначає торнадо як стовп повітря, що швидко обертається, простягається вертикально від поверхні землі до основи купчастої хмари. Імовірно, цей торнадо пов’язаний із зовсім іншою хмарою – хмарою попелу, яку викидає вулкан, більш відомою як стовп виверження.

"З відео незрозуміло, чи насправді вихор походить від хмари стовпа виверження. Я думаю, що атмосферна нестабільність поблизу поверхні посилила висхідну течію в найнижчому шарі хмар і під хмарою виверження. Цей ефект "розтягує" завихрення біля землі та призводить до високого, компактного вихору", — зауважив Смарт.

Водночас фахівець із природних небезпек у Метрологічному відомстві Ісландії Ловіса Мйолл Гудмундсдоттір зазначила, що цей торнадо можна назвати "пиловим дияволом".

"Пиловий диявол утворюється, коли кишеня гарячого повітря біля поверхні швидко піднімається через більш прохолодне повітря над нею, утворюючи висхідний потік", – пояснила вона.

Інші рідкісні явища

Наприкінці серпня в українців буде можливість спостерігати рідкісне явище – "блакитний супермісяць". Наступного разу така подія очікується у 2032 році.

У липні українські полярники змогли зафіксувати унікальне явище на воді – неподалік станції ім. Вернадського утворився млинцевий лід. Він може бути діаметром від 30 сантиметрів до кількох метрів і формується у декілька способів.

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