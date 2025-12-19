Нафтогазові доходи становлять до чверті російського бюджету і є головним джерелом фінансування війни в Україні.

Російський бюджет у січні 2026 року може отримати найменше податків від видобутку нафти за останні три роки.

За підрахунками Reuters, за підсумками першого місяця наступного року нафтові компанії сплатять до російської казни 380 мільярдів рублів цього податку (4,72 мільярда доларів), що на 16% менше ніж у грудні, і більше ніж на половину менше ніж у січні 2025 року.

Журналісти зазначають, що російський бюджет отримає у січні менше грошей від нафтових компаній переважно через падіння світових цін на нафту.

Відео дня

"Іншими факторами, що сприяють різкому падінню надходжень, є зміцнення курсу рубля щодо долара США в грудні та зниження цін на нафтопродукти", - додає Reuters.

Видання додає, що у грудні нафтові гіганти сплатять 14 266 рублів за тонну видобутої сировини, що на 19% менше за показник листопада і на 54% нижче за показник грудня 2024 року.

"Ставка податку повернеться до рівнів, яких не було з грудня 2022 року (приблизно 14 600 рублів за тонну), коли країни ЄС офіційно ввели ембарго на російську нафту", - зазначають журналісти.

Видання пояснює, що податки на видобуток корисних копалин сплачуються до російського бюджету 28 числа кожного місяця, відображаючи обсяги видобутку нафти за попередній місяць.

Нафтогазові доходи становлять до чверті бюджету Росії і є найважливішим джерелом фінансування російсько-української війни.

Проблеми економіки Росії - останні новини

Нафтогазові доходи Росії у грудні ймовірно знизяться майже удвічі у порівнянні з минулим роком до 410 мільярдів рублів (5,17 мільярда доларів).

Зниженню нафтогазових доходів РФ посприяли санкції США проти російських нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть". Ключові покупці російської нафти – Індія та Китай - обмежили її імпорт.

Через це російські компанії змушені продавати нафту з рекордними знижками, що разом з падінням світових цін на нафту обвалило вартість російської сировини до мінімуму з початку повномасштабного вторгнення.

Вас також можуть зацікавити новини: