В компанії SpaceX не знають, що сталося, і попереджають, що незабаром супутник впаде на землю.

Компанія SpaceX втратила контроль над одним зі своїх супутників мережі Starlink після того, як той зазнав несправності на орбіті. Як пише Independent із посиланням на заяву компанії, у середу один з її інтернет-супутників зазнав аномалії і розпався на кілька шматків.

Основна частина супутника зараз бовтається на орбіті і, як вважають в компанії, впаде на Землю найближчими тижнями.

"Аномалія призвела до витоку палива з двигуна, швидкого зменшення великої піввісі приблизно на 4 км і виходу невеликої кількості відстежуваних об'єктів з низькою відносною швидкістю. Супутник в основному неушкоджений, обертається і через кілька тижнів увійде в атмосферу Землі, де повністю згорить", – йдеться в заяві SpaceX.

В компанії запевниили, що уламки супутника не становлять загрози для Міжнародної космічної станції, але SpaceX все одно тримає в курсі NASA та Космічні сили США.

Як зазначає Independent, загалом компанія Ілона Маска відправила на орбіту вже понад 10 000 таких супутників, але тільки близько 8 600 з них досі працюють.

Днями SpaceX повідомила, що один з цих супутників ледь не зіткнувся із супутником китайської компанії-конкурента: два космічних апарата розійшлися на відстані близько 200 метрів один від одного, що є мізерною відстанню для космічних масштабів.

За словами експертів, у міру заповнення низької навколоземної орбіти супутниками космічних інтернет-провайдерів ризики зіткнень у космосі значно зростатимуть.

"Більшість ризиків роботи в космосі пов’язана з відсутністю координації між операторами супутників – це потрібно змінити", – сказав Майкл Ніколс, віцепрезидент SpaceX з інженерії Starlink.

Проблема тут не у втраті супутників під час зіткнення, а у тому, що внаслідок зіткнення утвориться величезна кількість уламків, що створить значну загрозу для решти супутників. За найгіршого сценарію орбіта може стати непридатною для використання через її засмічення великою кількістю уламків.

Новини космосу

Як писав УНІАН, космічний телескоп Джеймса Вебба виявив екзопланету PSR J2322-2650b, масою близьку до Юпітера, яка обертається впритул до нейтронної зірки-пульсара і має деформовану, "лимоноподібну" форму. Але найбільше здивувала вчених її унікальна атмосфера, що складається переважно з гелію та вуглецю без звичних для планет сполук на кшталт води чи метану.

Також ми розповідали, що повторний аналіз даних місії NASA "Кассіні" показав, що під крижаною оболонкою Титана, найбільшого супутника Сатурна, ймовірно, немає глобального океану рідкої води, який раніше вважали перспективним для життя. Натомість там існує холодна, густа маса криги з крижаними тунелями та порожнинами талої води ближче до скелястого ядра.

