Лідерами з працевлаштування є Дніпропетровська, Львівська, Київська області та Київ.

В 2026 року 56% роботодавців планують збільшення зарплат для працівників. Розмір підвищення складе в середньому 10-20%.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

"Зарплата залишається одним із ключових інструментів конкуренції роботодавців за робочу силу в умовах стійкого кадрового дефіциту. Якщо торік підвищення зарплати на 2025 рік планували 35% роботодавців, то фактично підвищили її 45%. В 2026 році планують збільшення зарплат 56% роботодавців в середньому на 10-20%", – зазначила вона.

За даними опитування 61 тисячі підприємств, 67% з них продовжували найм персоналу у 2025 році. Лідерами з працевлаштування стали Дніпропетровська, Львівська, Київська області та Київ. Серед галузей-лідерів – переробна промисловість, торгівля, охорона здоров’я, освіта та сільське господарство.

Також Жовтяк відмітила, що роботодавці дедалі активніше розглядають працевлаштування ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, працівників віком старше 60 років та молоді без досвіду.

"Можу сказати, що минулого року, коли ми фіналізували опитування, ми бачили, що 60-65% підприємців планували працевлаштовувати внутрішньо переміщених людей, учасників бойових дій чи людей з інвалідністю. Цього року ці показники в середньому вищі за 90%", – розповіла директорка служби зайнятості.

У жовтні 2025 року середня заробітна плата працівників в Україні становила 26 913 грн, що на 1,1% більше відносно вересня цього року, повідомила Державна служба статистики.

Зазначається, що найвища середня зарплата була зафіксована у Києві - 40 738 грн. На другому місці за рівнем зарплати опинилась Луганська область - 30 675 грн. Третю позицію посіла Дніпропетровська область - 27 892 грн.

За останні чотири роки в Україні в багатьох сферах суттєво зріс рівень зарплат. Серед топ-вакансій із найвищим приростом переважають робітничі спеціальності, бо ринок дедалі більше потребує кваліфікованих майстрів й технічних фахівців.

