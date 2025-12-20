Важливо, що Одеса-Рені - єдина траса, яка зʼєднує південь Одеської області з іншою частиною України.

Російська армія завдала кілька потужних ударів по мосту в районі населеного пункту Маяки на Одещині, що призвело до перекриття траси Одеса-Рені - тисячі людей застрягли у масштабних заторах. За словами очевидців, їхні плани зруйновані, багато хто просто у відчаї, бо не може дістатися до місця призначення, особливо не пощастило тим, хто має квітки на літаки з Румунії чи Молдови - є велика ймовірність того, що на свої рейси вони просто не встигнуть.

Зокрема, як розповіла УНІАН телефоном жителька Одеси Світлана, вона повинна була вилітати за тиждень на Кіпр, де знаходиться її дитина. Однак, дізнавшись про те, що відбувається, вирішила поїхати раніше.

"Це просто жах - регулярні автобусні рейси скасовані. У тих, хто погодився їхати, ціна зросла до 3000 тис. грн за білет з Одеси до Молдови. Але Маяки закриті та, як виїхати, ніхто не сказав. Люди самі дізнаються, що робити, куди сунутися... Єдиний пункт КПП "Могилів-Подільський". Усі, хто на машинах, кинулися туди, бо мають квитки на літак", - розповіла Світлана.

Вона пояснила, що, спілкуючись з кореспондентом УНІАН (близько 22:00 п’ятниці), їде у мікроавтобусі з ще чотирма пасажирами до Кишинева через Могилів-Подільський. За проїзд жінка сплатила 5 тисяч грн.

"Деякі просять ще більше - 200 доларів з людини. А на автовокзалі в Одесі нам пропонували перевезти через Дністер човнами… Я відмовилась, але деякі люди погодилися - натовп стояв, всі у розпачі й згодні платити будь-які гроші", - розповіла Світлана.

На її думку, 20-21 грудня ситуація погіршиться, бо це - вихідні, а ближче до Нового року буде ще складніше кудись дістатися.

Одесит Сергій Кремін розповів УНІАН, що станом на 19:00 у передмісті Одеси, в районі Двох стовпів, правоохоронцями було перекрито шлях у бік Маяк. За даними чоловіка, який намагався виїхати з міста з дружиною, проблеми почалися з 18 грудня, після того, як на мосту через російську атаку загинула матір трьох дітей. Чоловік сказав:

"Сьогодні вдарили вдруге та шлях перекритий… Ми дуже турбуємося, бо маємо білети на літак з Молдови - нас чекають діти, а ми не знаємо, як дістатися до аеропорту. Може, через Дністер, чи Вінниччину… Знаємо, що якось так зараз, через інші регіони України, з Одеси йдуть фури".

Також у скрутній ситуації опинилася волонтер Центру матері та дитини ім. Руднєва Анна Кондракова розповіла, що намагається виїхати з Одеси до Кишиніва.

"Внаслідок російськоії атаки в Маяках розбито міст, через що рух з Одеси звичайним маршрутом неможливий. Розклад руху автобусів збито. Жива черга, багато рейсів скасовано. Ми їдемо Svitavto, маючи квитки на 9 ранку, ледь змогли потрапити в наступний автобус на 11 годину. Квитки коштують замість 900 грн - 2200, на скільки знаю, на сайті зазначено - 2000 грн. Таксі беруть 700 доларів", - розповіла жінка у Facebook.

За її словами, єдиний маршрут з Одеси - через Вінницьку область, Могилів-Поділький. Водіі прогнозували час в дорозі 15-17 годин, зараз кажуть про 20 годин. Жінка констатує, що багато українців не встигнуть на свої рейси до Кишинівського аеропорту, й вона дуже нервує, бо зранку 20 грудня теж повинна вилітати, та везе сестру, яка милицях.

Як зазначив голова Правління Української Гельсінської спілки з прав людини Анатолій Бойко, Одеса-Рені - єдина траса, яка зʼєднує південь Одеської області з Одесою та рештою країни. Він наголосив:

"Це єдина траса, якою туди можна доставити продукти, ліки, паливо тощо. Відповідно, люди мають розуміти - скільки триватиме припинення вантажного руху і коли, прогнозовано, воно відновиться...".

За його словами, знущання виглядає рекомендація "врахувати інформацію при плануванні маршрутів вантажних перевезень", бо інших шляхів на південь немає.

Водночас у соцмережах вже з’явилися пропозиції щодо перевезення людей із Маяк до Білгород-Дністровського по воді. Зокрема, відповідний пост розмістив колишній голова Білгород-Дністровської райради Григорій Мельниченко.

Люди пишуть, що місце у катері коштує 4 тисяч гривень та порівнюють ціни з вартістю на авіаційні білети.

"Літак Кишинів - Дюссельдорф 4 тис. грн", - написав Олексій Новинський.

Що кажуть у Одеській ОВА

Своєю чергою очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що тривають роботи із ліквідації наслідків російських ударів по транспортному мосту поблизу населеного пункту Маяки на трасі М15 (Одеса - Рені) та забезпеченню альтернативних маршрутів для руху транспорту. За його словами, проведені наради із очільниками громад та РДА, які мають надати людям необхідну інформацію щодо руху та додаткових варіантів.

"Наголошую, що будь-яка публічна комунікація відновлення руху в районі мосту може призвести до повторних ударів росіян не тільки по інфраструктурі, а й по людям. Прошу не знімати та не публікувати на відео чи фото наслідки ударів росіян по інфраструктурі Одеської області, процес ліквідації руйнувань, а також альтернативні маршрути пересування людей та транспорту. Не варто допомагати росіянам", - підкреслив посадовець.

Удари РФ по мосту в Маяках

Нагадаємо, 18 грудня армія РФ завдала удару по цивільному авто в Одеській області - загинула жінка, троє дітей отримали поранення. Машина рухалася мостом. В Одеській ОВА заявили, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках. Людей просили утриматися від руху цією ділянкою дороги.

19 грудня РФ продовжила акувати міст в населеному пункті Маяки дронами та балістичною ракетою. У ДПСУ заявили, що унаслідок зупинки руху трасою Одеса-Рені ускладнено дорогу до низки пунктів пропуску на Одещині: "Паланка - Маяки - Удобне", "Рені - Джурджулешти", "Табаки - Мирне", "Виноградівка - Вулканешти", "Старокозаче - Тудора", "Нові Трояни - Чадир Лунга", "Орлівка - Ісакча", "Долинське", "Залізничне", "Лісне", "Серпневе", "Малоярославець".

