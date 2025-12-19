Японія надасть Україні 6 млрд доларів допомоги у 2026 році: на що підуть кошти

Володимир Зеленський сказав, як допомога від Японії допоможе у підтримці глобального світового порядку.

Президент України Володимир Зеленський вдячний Японії та прем’єр-міністерці Санае Такаїчі за рішення про додаткову фінансову підтримку для України на наступний рік.

Про це повідомив глава держави в мережі X.

"Загальна сума підтримки становить майже 6 млрд доларів, і це допоможе нашому захисту від російської агресії", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, в Україні дуже цінують, що Японія має таку лідерську позицію не лише в Тихоокеанському регіоні, а й глобально.

"Це вагома підтримка нашої стійкості, а завдяки цьому – і міжнародного порядку, що заснований на правилах. Міжнародний порядок потрібен для того, щоб хвора російська політика воєн ніде не мала продовження", - додав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 грудня лідери Європейського Союзу після багатогодинних обговорень і погоджень змогли ухвалити рішення про задоволення нагальних фінансових потреб України на 2026-2027 роки. Зокрема, було підтримано варіант надання позики Україні у розмірі 90 млрд євро на період 2026-2027 років, що ґрунтується на запозиченнях ЄС на ринках капіталу, підкріплених бюджетними запасами Євросоюзу.

Водночас, сьогодні стало відомо, що парламент Норвегії затвердив допомогу Україні в розмірі 8,2 млрд доларів на 2026 рік.

