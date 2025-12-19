Внаслідок удару загорілися вантажні автомобілі на парковці.

Російська армія 19 грудня завдала удару балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одещини, в результаті чого семеро людей загинули та 15 отримали поранення. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося займання вантажних автомобілів на парковці. За попередньою інформацією, на жаль, семеро людей загинули. Ще 15 зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу постраждалим", - розповів посадовець.

За його словами, робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою.

Відео дня

Удари РФ по Одеській області

Нагадаємо, росіяни також атакували міст в населеному пункті Маяки Одеської області. Експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, вночі та вдень 19 грудня росіяни спрямували по об’єкту близько 15 "Шахедів". Також вони завдали удару балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.

За словами експерта, вдень по мосту вдарила балістика. На відео можна побачити, що заряд був касетний. Як підкреслив "Флеш", окупанти це зробили, щоб вбити якомога більше людей, які стояли у заторах навколо мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: