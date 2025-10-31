Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,41 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 3 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,89 гривні за долар. Таким чином українська валюта зміцнилася на 8 копійок.

На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 48,41 гривні за один євро, тобто гривня додала 10 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,90/41,93 грн/дол., а євро - 48,43/48,45 грн/євро.

Відео дня

Курс долара в Україні - останні новини

В обмінниках України середній курс долара 31 жовтня становив 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,46 грн/євро, а курс продажу – 48,43 грн/євро.

При цьому курс долара до гривні у "ПриватБанку" знизився на 2 копійки і складав 42,15 гривні за долар, а курс євро впав одразу на 15 копійок і складав 49,05 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 41,55 гривні, а євро - за курсом 48,05 гривні за одиницю іноземної валюти.

Слід зазначити, що директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий дав прогноз курсу валют в Україні на листопад.

Вас також можуть зацікавити новини: