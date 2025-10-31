У драйверах для них більше не буде оптимізації під нові ігри, тільки виправлення багів.

Напередодні AMD випустила новий пакет графічних драйверів Adrenalin Edition 25.10.2, що додає оптимізацію для Battlefield 6 та VTM: Bloodlines 2. Водночас цей реліз став останнім з ігровими поліпшеннями для відеокарт з архітектурою RDNA 1 і 2 (Radeon RX 5000 і RX 6000).

Згідно з офіційною заявою AMD, ці моделі переходять у "режим обслуговування". У драйверах для них більше не буде оптимізації під нові ігри, тільки виправлення багів та критичні оновлення безпеки. Усі подальші поліпшення будуть зосереджені на RDNA 3 і RDNA 4 (RX 7000 і RX 9000).

Таким чином, навіть відносно нові моделі на кшталт RX 6750 GRE (2023) залишаться без оптимізації для нових ігор. Причому в Китаї, де ці відеокарти спочатку з'явилися, їх було представлено як альтернативу RX 7600.

Відео дня

У мережі зазначають, що це рішення виглядає щонайменше дивно, особливо на тлі того, що NVIDIA підтримують свої покоління GPU значно довше – аж до 10 років. Нагадаємо, що GTX 700, GTX 900 і GTX 10 перестали отримувати оновлення тільки цього року.

Згідно з опитуванням Steam, у 74% комп'ютерів, зареєстрованих у Steam, встановлена відеокарта Nvidia. На AMD припадає всього 17%. Цього року частка "червоних" на ринку відеокарт впала до історичного мінімуму.

Раніше експерти визначили найкращу відеокарту для більшості геймерів у 2025 році. RX 9060 XT просто не має конкурентів за співвідношенням ціни та характеристик, вважають у мережі.

УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав колекцію з усіх відеокарт NVIDIA і AMD. У мережі підрахували, що приблизна вартість усіх такої колекції становить від 200 до 300 тисяч доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: