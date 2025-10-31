На Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Полтавщині, Харківщині та Херсонщині найпопулярнішим став Daewoo Lanos.

На вторинному ринку (внутрішні перепродажі та перші реєстрації вживаних авто) вересня можна бачити автомобілі, які давно полюбили українці, зокрема, Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Daewoo Lanos.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Volkswagen Golf фахівці назвали "‎чемпіоном рівнин і Карпат"‎. Саме він став лідером вересня у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях. Причини популярності автомобіля полягають в тому, що Golf - міцний, простий і економний.

Відео дня

Підсилює ринкові позиції наявність електричної версії e-Golf, а також багато різних варіантів за ціною від кількох сотень доларів за досі актуальну другу генерацію до близько 30 тисяч доларів за нове восьме покоління.

На Дніпропетровщині, Донеччині, Запоріжжі, Полтавщині, Харківщині та Херсонщині найпопулярнішим став Daewoo Lanos, який обирають через дешевизну, простий ремонт і велику кількість наявних запчастин.

"Daewoo Lanos – як сухий реп’ях: скільки не труси штанкою, все одно принесеш його додому", – вважають фахівці авторинку.

У Закарпатській, Київській, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях рейтинг очолила Skoda Octavia. Серед переваг цього авто – великий багажник і різні дизельні варіанти.

Автомобілісти столиці, а також мешканці Житомирської та Миколаївської областей частіше обирали Volkswagen Passat, тоді як в Одеській області найпопулярнішим став BMW X5.

Загалом переважна кількість вітчизняних покупців обирає знайомі, перевірені і зрозумілі моделі.

"Golf і Lanos – два полюси одного феномену: любові до простоти", – говорять в Інституті досліджень авторинку.

Український авторинок – інші новини

Раніше експерти назвали десятку найпопулярніших авто віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Лідером став компактний електричний кросовер (SUV) Tesla Model Y. Друге та третє місця посіли Tesla Model 3 та Kia Niro, відповідно. Загалом у минулому місяці українці придбали 8,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до п’яти років.

Нагадаємо також, що нещодавно було оприлюднено рейтинг найпопулярніших в Україні гібридних автомобілів, який очолив кросовер Toyota RAV4.

Вас також можуть зацікавити новини: