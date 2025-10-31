Загальна інфляція в Україні цьогоріч знижувалася передусім за рахунок надходження нових врожаїв.

Попри несприятливі погодні умови, цьогорічний врожай в Україні буде вищим, ніж в минулому році. У 2026–2027 роках обсяги агропродукції також зростатимуть, передусім завдяки кукурудзі.

Про це повідомив Національний банк України у своєму інфляційному звіті за жовтень 2025 року.

Регулятор переглянув оцінку врожаю зернових і зернобобових культур на цей рік – з 57,9 млн тонн до 61,5 млн тонн. Прогноз по олійним, навпаки, дещо погіршився в порівнянні з липневим – з 21 млн тонн до 19,3 млн тонн.

Вищий урожай зернових в порівнянні з минулорічним стримуватиме подальше зростання цін на борошно та оброблені продовольчі товари. А доступна ціна на кормові культури, в свою чергу, утримає ціни на м'ясо від зростання.

Очікують також на кращі врожаї плодово-ягідних культур, у разі відсутності форс-мажорів з погодою. Загалом, подальше нарощування врожаїв підтримає економічне зростання, кажуть у Нацбанку.

Регулятор відзначає, що зростання економіки в третьому кварталі цього року пожвавилося завдяки активізації жнив ранніх культур, стійкому споживчому попиту та ліпшій ситуації в енергосекторі, яка зберігалася до кінця вересня.

Що ж до прогнозів на 2026-2027 роки, то НБУ вважає, що обсяги врожаїв зернових і зернобобових зростатимуть завдяки подальшому підвищенню продуктивності агросектору та збільшенню посівів кукурудзи й інших зернових культур в регіонах з нижчим впливом кліматичних змін.

При цьому результати олійних культур, посіви яких зосереджені в південних регіонах, можуть погіршитись через негативний вплив кліматичних змін, посилений довгостроковими наслідками руйнування Каховської ГЕС для зрошувальних систем регіону.

Таким чином, оновлений прогноз на 2026 і 2027 роки становить: по зерновим культурам – 62,9 млн тонн і 63,5 млн тонн відповідно, по олійним – 21,4 млн тонн і 22,2 млн тонн відповідно.

Окремо у Нацбанку дають негативний прогноз щодо скорочення поголів'я галузі тваринництва – за винятком птахівництва.

Врожай в Україні – останні новини

Покращення врожайності української кукурудзи цьогоріч на 20% в порівнянні з минулорічним показником не допомогло утримати головний для вітчизняних фермерів ринок збуту цієї культури – ЄС. Підвела погода, яка сильно затримала темпи збиранню врожаю, тож європейці почали закуповувати кукурудзу деінде.

Водночас на ті самі 20% за рік скоротився врожай соняшнику в Україні. Цьогорічні збори стали найгіршими за попередні 8 років – це відповідно позначилося і на експорті соняшникової олії, який також став найнижчим з 2017 року.

