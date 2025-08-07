Вчені зафіксували найбільше знебарвлення коралів за чотири десятиліття.

Великий Бар'єрний риф зіткнувся з найрізкішим річним зниженням кількості живих коралів майже за чотири десятиліття спостережень. Про це пише Independent.

Згідно з даними Австралійського інституту морських наук, два з трьох районів рифу за останній рік втратили значну частину коралів. Причина - тепловий стрес через глобальне потепління. Як повідомляється, погіршують ситуацію циклони, повені та нашестя морських зірок-терновників, які поїдають корали.

Експерти попереджають: екосистема рифа стає дедалі нестабільнішою і може незабаром досягти точки неповернення. Учені зафіксували рекордну втрату коралів після екстремальної морської спеки у 2024 році.

"Ми спостерігаємо зростання нестабільності в стані коралів. Це свідчить про хронічний стрес екосистеми", - кажуть учені.

Знебарвленнякоралів - що відомо

Процес знебарвлення відбувається, коли корали через перегрівання води втрачають водорості, які забезпечують їхній колір і живлення. Якщо температура не знижується, корали можуть загинути. Раніше такі масові явища були рідкістю, але з кінця 1990-х вони почастішали. Остання подія стала п'ятою з 2016 року і торкнулася близько 75% обстежених рифів - більш ніж на 40% з них знебарвлення охопило понад половину коралів.

Особливо тривожним є те, що вперше постраждали південні ділянки рифа, раніше більш стійкі. Незважаючи на втрати, вчені відзначають, що риф, як і раніше, зберігає більше коралів, ніж багато інших у світі, і залишається популярним туристичним об'єктом.

