Кита визволяли чотири години.

Ветеринари приспали кита, який заплив на мілину річки Темза та застряг на катках для шлюпок.

Читайте такожУ Кенії вперше проведуть національний перепис дикої природиПро це пише The Guardian.

Повідомляється, що він втратив багато енергії та травмувався.

Таке рішення було прийнято, щоб запобігти подальшим стражданням.

"Останні 45 хвилин, коли ми були з китом, його стан погіршувався, його дихання було неправильним, і він би не вижив", - сказала координатор операції Джулія Кейбл.

A young minke whale that had been stuck in London's River Thames has been euthanized after its condition and chances for survival deteriorated. https://t.co/Us1i4rD4uFpic.twitter.com/Uqvy5QGpNJ — Cheddar News 🧀 (@cheddar) May 10, 2021

Порятунок кита: деталі

На південному заході Лондона чотириметровий кит заплив на мілину річки Темза та застряг на катках для шлюпок.

Пожежні команди та морські водолази-рятувальники протягом декількох годин намагалися спустити кита на воду. Його вдалося транспортувати у безпечне місце.

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Автор: Людмила Жерновська