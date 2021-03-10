Гірське озеро в Зеленогір'ї зараз нагадує калюжу.

В окупованому Росією Криму обміліло ще одне озеро, цього разу в селі Зеленогір'я.

Село знаходиться на Південному березі Криму в долині річки Арпат, і до 1944 року воно мало таку ж назву.

Як повідомляється на сторінці "RoksolanaToday & КримUA" у Twitter, гірське озеро в цьому селі зараз нагадує на калюжу.

"Село Арпат. Озеро стрімко обміліло, більше схоже на калюжу", - йдеться в повідомленні.

Гірське озеро в Зеленогір'ї

Це гірське озеро, розташоване в околицях села Зеленогір'я, ще називають Панагія (так само називається урочище, де вони знаходяться), а в народі воно іменується "Смарагдове озеро Криму".

Озеро має льодовикове походження. Основним джерелом озерних вод є річка Кушень-Узень. Вода в ньому прозора і холодна протягом року. Рівень води відрізняється в залежності від пори року. Озеро можна назвати глибоководним - під час водопілля його глибина може досягати до 10 метрів, але в найспекотніші місяці вода відступає від берегів на 4-6 метрів.

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Засуха в Криму: що відомо

З 2020 року в окупованому Росією Криму через посуху та обміління водосховищ почали вводити обмеження на подачу води. Питну воду жителям подають строго по годинах - вранці та ввечері.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до "гіршого сценарію" із водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра із півостровом.

Після окупації Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили. Ситуація з водопостачанням на півострові відтоді постійно погіршується.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливо тільки після деокупації півострова.

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Автор: Олександр Топчій