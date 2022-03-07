Європейські регулятори закликають російських військових негайно залишити ядерні об’єкти в Україні.

Європейські регулятори з ядерної безпеки закликають російських військових негайно залишити ядерні об’єкти в Україні для забезпечення їх безпечної роботи.

Про це повідомляється на сайті Державної інспекції ядерного регулювання.

Зазначається, що 6 березня 2022 року відбулось позачергове засідання ENSREG (Європейська група регуляторів ядерної безпеки) за участі МАГАТЕ (Міжнародне агентство з ядерної енергії), WENRA (Асоціація Західноєвропейських ядерних регулюючих органів), України (Держатомрегулювання) та двох спостерігачів (Швейцарія, Великобританія) з метою розгляду питань ядерної безпеки українських ядерних установок у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України.

У своїй заяві ENSREG засуджує напад російських військ на Запорізьку атомну електростанцію 4 березня та ЯПУ "Джерело нейтронів" 6 березня 2022 року.

"Такі дії є абсолютно неприйнятними, і ми найрішучіше їх засуджуємо, враховуючи потенційні серйозні наслідки будь-якої насильницької атаки на ядерні об’єкти", - йдеться у заяві.

ENSREG закликає російських військових негайно залишити ядерні об’єкти, щоб оператор зміг забезпечити безпечну роботу об’єктів, здійснити повну оцінку їх стану та усунути пошкодження.

Зростає занепокоєння ENSREG ситуацією в Чорнобильській зоні відчуження, зокрема постійними обмеженнями персоналу на майданчику щодо проведення поточного технічного обслуговування та ремонту критичного для безпеки обладнання.

Також група регуляторів занепокоєна неможливістю відпочинку персоналу зміни шляхом регулярної ротації (поточна зміна перебуває на місці вже 11 днів).

Крім того, ENSREG повідомляє про поточну нестабільність електропостачання на об'єкт - лише одна лінія живлення з трьох доступних, а резервна дизельна електростанція має запас палива лише на 48 годин.

Також наразі відсутня ефективна комунікація між майданчиком та Держатомрегулювання.

ENSREG повторює свій заклик до Російської Федерації негайно припинити свою незаконну діяльність, щоб відновити контроль Держатомрегулювання над усіма ядерними об’єктами та матеріалами в межах міжнародно визнаних кордонів України відповідно до міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки та фізичного захисту.

Україна, зі свого боку, закликала до вжиття невідкладних, ефективних і рішучих дій з боку світової спільноти щодо запобігання екологічній катастрофі.

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