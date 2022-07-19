Відсутність експорту розірве фінансовий ланцюжок, що сильно підкосить аграріїв.

Якщо проблема блокади портів України не вирішиться, то в 2023 році продовольча криза у світі посилиться ще більше.

Про це сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в інтерв'ю Financial Times.

За його міністра, урожай зерна в Україні цього року завдяки гарній погоді буде непоганим, попри окупацію Росією 30-40% сільськогосподарських угідь, а також пожежі на полях у прифронтових районах. Очікується, що в Україні зберуть близько 60 млн тонн зерна.

Брак складів для зберігання компенсували так званими "рукавами".

Однак відсутність експорту "розірве фінансовий цикл" і підкосить аграріїв фінансово. Без грошей за врожай цього року, фермери не зможуть купити насіння, добрива, гербіциди та паливо для посівної кампанії.

"Аграрії знизять посіви озимини, пшениці та ячменю від 30% до 60%", — спрогнозував Сольський.

Міністр заявив, що замість зерна фермери перейдуть на вирощування ріпаку, сої та соняшнику. Ці культури дорожче стояти і мають низьку врожайність - для їх перевезення потрібно менше транспорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без аграрного експорту з України десятки країн вже зараз опинилися на межі дефіциту продовольства. Він закликав світ тиснути на Росію для зупинки агресії, наслідкам якої піддається не тільки Україна.

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