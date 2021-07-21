Цукровики заспокоюють: з початком нового сезону ціни на цукор впадуть.

Долар за кілограм. Не інакше, як "білим золотом", слід тепер називати цукор в Україні.

З минулого року вартість його підскочила мало не вдвічі й найбільше саме останніми тижнями, коли почався період консервацій. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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"Ціна зросла у порівнянні з минулим роком через несприятливі погодні умови. Також через скорочення посівних площ, зростання цін на газ, електроенергію та похідні матеріали для виробництва цукру", - пояснюють в Асоціації цукровиків.

Кондитери вбачають у цьому картельну змову і б'ють на сполох, стукаючи в усі можливі владні двері.

Олександр Балдинюк, президент Асоціації кондитерів України, наголошує, що наразі ціна на цукор білий у нашій країні удвічі вища, ніж у світі. Причину такої ситуації він вбачає у змові: три чверті "білого золота" контролюють лише 3-5 компаній, якщо вони між собою змовляються, ми отримуємо неринкову ціну.

Та цукровики наполягають: дефіциту наразі немає, а ціна у 23,3-24,3 грн - економічно обґрунтована.

Споживча інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - у порівнянні з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - у порівнянні з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

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Автор: Ольга Робейко