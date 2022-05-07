В ООН заявили, що українські зерносховища переповнені.

ООН закликає відкрити порти в Одеській області, щоб українські продукти могли вільно доставлятися по світу.

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі в Twitter.

"Українські зерносховища переповнені. У той же час 44 млн людей у всьому світі марширують до голодної смерті. У нас мало часу, і ціна бездіяльності буде вищою, ніж будь-хто може собі уявити", - сказав він.

Бізлі зазначив, що якщо порти в Одеській області не відкриються відразу, відбудуться дві речі.

"По-перше, у нас буде колапс сільського господарства по всій Україні. По-друге, у всьому світі насувається голод. Порти повинні бути знову відкриті, і це має відбутися зараз", - пояснив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Всесвітньої продовольчої програми ООН, майже 4,5 мільйони тонн зерна заблоковані у портах України через закриті морські шляхи на тлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Український союз промисловців і підприємців пропонує звернутися до міжнародних організацій, таких країн як Туреччина, із пропозицією спільно організувати коридор для вивезення заблокованого в портах зерна.