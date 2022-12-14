Причиною збільшення цін на моркву стало підвищення попиту на неї.

Сьогодні українські фермери готові відвантажувати якісну моркву не дешевше за 15-20 грн/кг, що в середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це йдеться на аналітичній платформі EastFruit.

Зазначається, що впевнено підвищувати відпускні ціни на моркву українським фермерам дала змогу активізація попиту. Причиною збільшення попиту на ці коренеплоди експерти називають активізацію закупівельної діяльності з боку великих оптових компаній та роздрібних мереж напередодні Нового року, а також завершення реалізації продукції з необладнаних сховищ.

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За словами гравців ринку, більшість українських господарств призупинили продаж цього коренеплоду в очікуванні ще більшого зростання цін і заклали основний обсяг врожаю на зберігання. До реалізації вони пропонують лише надлишки, внаслідок чого пропозиція моркви на ринку дещо обмежена.

За підрахунками експертів, наразі ціна на якісну моркву в Україні вже в середньому у 2,9 раз вища, ніж рік тому. При цьому, деякі виробники планують і надалі підвищувати ціни за умови збереження сучасних темпів збуту.

Як повідомляв УНІАН, новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини - салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо – коштуватимуть родині з чотирьох осіб у близько 2 тис. 655,17 грн, тобто на 43,9% дорожче, ніж торік.

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