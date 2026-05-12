Путін похвалився випробуванням ракет 'Сармат' і заговорив про ядерний 'Орєшнік'

Кремлівський диктатор запевнив, що в Росії створюють перспективні ракетні комплекси, які "не мають аналогів у світі".

У Росії провели успішне випробування ракетного комплексу "Сармат". Російський диктатор Володимир Путін заявив, що наприкінці поточного року цей комплекс буде поставлений на бойове чергування, пишуть росЗМІ.

Путін також вкотре згадав про створення в Росії перспективних ракетних комплексів, які "не мають аналогів у світі". Він додав, що роботи над комплексами "Посейдон" і "Буревісник" перебувають на завершальній стадії.

За словами кремлівського диктатора, дальність застосування "Сармата" може становити понад 35 тисяч кілометрів. Також він згадав, що балістична ракета "Орєшнік" може оснащуватися ядерними боєголовками.

Відео дня

Крім того, Путін заявив, що Росія успішно застосовує гіперзвукові ракети "Кинджал" проти України і "працює над їхньою точністю в неядерному оснащенні".

"Орєшнік" нікчемний без ядерної боєголовки

Раніше авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко в коментарі УНІАН заявив, що для росіян немає сенсу використовувати ракету "Орєшнік" без ядерної бойової частини.

Романенко зазначив, що вартість ракети "Орєшнік" величезна. За його словами, йдеться про десятки мільйонів доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: