У Європі представили новий танк, оснащений 120-мм гарматою (фото)

Компанія Czechoslovak Group представила на міжнародній виставці оборонної промисловості IDEB 2026 у Братиславі новий середній танк CFL-120 Karpat. Про це компанія повідомила у своєму прес-релізі.

Машина є результатом співпраці Czechoslovak Group та турецької FNSS Savunma Sistemleri. Вона базується на гусеничному шасі турецької розробки, а серійне виробництво планують налагодити на виробничих потужностях Czechoslovak Group у Словаччині.

У широкому сенсі Karpat є розвитком турецького танка Kaplan MT, який уже перебуває на озброєнні армії Індонезії.

Бойова маса CFL-120 Karpat не перевищує 34 тонн, що дає змогу розвивати швидкість до 70 км/год. Силова установка, до складу якої входять дизельний двигун і автоматична трансмісія, розміщена в задній частині корпусу.

Танк отримав італійську башту HITFACT MkII від компанії Leonardo. Основним озброєнням CFL-120 Karpat є 120-мм гладкоствольна гармата, сумісна з боєприпасами стандарту НАТО. Залежно від побажань замовника, машину також можуть оснастити гарматою калібру 105 мм.

Допоміжне озброєння танка включає спарений кулемет калібру 7,62 мм і дистанційно керований бойовий модуль. На ньому можуть встановлюватися кулемет калібру 12,7 мм або 40-мм автоматичний гранатомет.

Конструкція башти передбачає розміщення боєкомплекту поза межами бойового відділення, що суттєво підвищує шанси екіпажу на виживання у разі ураження машини. Система подачі боєприпасів може бути реалізована як із ручним, так і з автоматичним заряджанням.

Захист екіпажу забезпечує модульна броня. До базового оснащення машини входять системи захисту від зброї масового ураження, автоматичного пожежогасіння та кондиціонування повітря.

Цифрова архітектура танка дає змогу інтегрувати різні системи управління боєм, засоби лазерного попередження та навігаційне обладнання. Крім того, передбачена можливість встановлення комплексів активного захисту від протитанкових ракет і ударних безпілотників.

Не зважаючи на "революцію дронів", Європа не відмовляється від створення нових основних бойових танків. Більше того, після початку російсько-української війни роботи в цьому напрямку лише активізувалися.

Як раніше повідомляв УНІАН, Німеччина почала розробку нового основного бойового танка, який у ЗМІ вже отримав умовну назву Leopard 3. Його хочуть оснастити 130-мм гарматою з автоматом заряджання.

Варто сказати, що Leopard 3 не є альтернативою франко-німецькому танку нового покоління, відомому як Main Ground Combat System (MGCS). Повідомлялося, що Париж і Берлін поглибили роботи над цим проєктом, хоча розбіжності між сторонами, які давали про себе знати раніше, нікуди не зникли.

