Україна може отримати два додаткових літаки ДРЛВ Saab 340, але є важливий нюанс

На момент списання цим літакам буде близько 19 років, і вони зможуть пролітати ще достатньо.

У Польщі активно шукають заміну для двох своїх літаків дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C, і їх цілком можуть передати потім Україні, яка вже має два таких літаки від Швеції.

Як пише Defense Express, на їх заміну зараз розглядається два варіанти. Перший варіант - це сучасніший ДРЛВ від компанії Saab - GlobalEye, який прийшов на заміну Saab 340 AEW&C. Другий варіант - це американський ДРЛВ Aeris X від компанії L3Harris, повідомив представник компанії L3Harris Роберт Пікок.

Повідомляється, що L3Harris веде перемовини з Польщею щодо характеристики Aeris X, та його переваг для Польщі. Зокрема, однією з переваг може виявитись краща інтеграція та сумісність із винищувачами F-35. Наразі невідомо яку саме ДРЛВ оберуть у Польщі. Однак пошук Польщею заміни для своїх Saab 340 AEW&C важливий для України. Як пояснюють експерти, поляки збираються списати ці літаки до 2030 року, після чого їх цілком можуть передати або продати Україні.

Наша країна вже має два літаки Saab 340 AEW&C, які Швеція передала ще у 2024 році в рамках одного з пакетів допомоги. Тож якщо Україні вдасться отримати з Польщі 2 списаних Saab 340 AEW&C, то це дозволить збільшити авіапарк цих літаків в ЗСУ до чоитрьох одиниць. Це в свою чергу дозволить Україні почергово тримати в повітрі одночасно два літаки ДРЛВ та моніторити значно більший повітряний простір, зауважують аналітики.

Який шлях пройшли Saab 340 AEW&C

Польща отримала свої Saab 340 AEW&C Ці два літаки спершу у 2009 році для себе замовили ОАЕ, й отримали у 2011 році. Вже у 2020 році ОАЕ повернули Швеції ці два Saab 340, звідки їх у 2023 році продали Польщі. Вартість контракту становила лише 58 мільйонів доларів, що як для літаків ДРЛВ дуже дешево.

"Тобто на момент списання цим літакам буде близько 19 років, й ресурсу в них буде ще вдосталь. Тому, якщо Україні їх вдасться отримати, то тут вони зможуть пролітати ще багато років", - зауважують експерти.

І навіть якщо ці Saab 340 AEW&C будуть у жахливому технічному стані, й не придатними для застосування, вони все ще будуть корисні для України, як донори запчастин та агрегатів для наявних двох бортів.

Однак, якщо Україні й вдасться отримати ці два додаткових Saab 340, то це буде лише після їх заміни, тобто не раніше 2030 року. До того ж, необхідно буде навчити два додаткові екіпажі, й облаштувати необхідну інфраструктуру, тому це більше можливість на майбутнє, ніж підсилення зараз, зауважують експерти.

Літаки для України

За даними ЗМІ, у 2026 році Україна може отримати від Бельгії сім винищувачів F-16 (з них чотири використовуються для навчання українських військових), у 2027 - ще п’ять, у 2028 році - вже 14, а у 2029 році - найбільша партія з 27 винищувачів. Загалом йдеться про 53 винищувачі.

Також президент України Володимир Зеленський сказав, що наша держава розраховує, що українські пілоти вже в цьому році розпочнуть навчання і тренування на літаках Gripen.

