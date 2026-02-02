Названо найпопулярнішу версію Android на сьогоднішній день

Видання GSMArena опублікувало звіт Google про поширення Android на мобільних пристроях. Як з'ясувалося, користувачі не поспішають оновлюватися до Android 16: за охопленням нова ОС поступається всім своїм попередникам за останні п'ять років.
Найпоширеніша версія Android на початку 2026 року – "15". Частка цієї операційної системи склала 19,3%, а новіша Android 16 зайняла всього 7,5%. Це навіть менше, ніж у Android 10, яка вийшла в 2019 році.
Найпопулярніші версії Android на сьогодні:
- Android 15: 19,3%;
- Android 14: 17,2%;
- Android 13: 13,9%;
- Android 11: 13,7%;
- Android 12: 11,4%;
- Android 10: 7,8%;
- Android 16: 7,5%;
- Android 9: 4,5%;
- Android 8.1: 2,3%;
- Android 8: 0,8%;
Реліз стабільної версії Android 16 відбувся в червні для пристроїв Pixel, що на кілька місяців раніше звичного графіку (3-4 квартал). Незважаючи на ранній реліз, Android-бренди продовжують поетапне поширення, адаптуючи систему під свої оболонки.
Найбільшим оновленням Android 16 став оновлений дизайн, який Google називає Material 3 Expressive. Користувачам стало доступно більше кастомізацій, заокруглень і контрастних кольорів, а також красивих анімацій. Крім того, багато елементів зробили більшими,
Раніше користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів. Samsung One UI з відчутним відривом утримує лідерство, випереджаючи "чистий" Android від Google та інші оболонки.