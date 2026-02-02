Названо найпопулярнішу версію Android на сьогоднішній день

Актуальна редакція під номером 16 поступається навіть дуже старій Android 10.

Видання GSMArena опублікувало звіт Google про поширення Android на мобільних пристроях. Як з'ясувалося, користувачі не поспішають оновлюватися до Android 16: за охопленням нова ОС поступається всім своїм попередникам за останні п'ять років.

Найпоширеніша версія Android на початку 2026 року – "15". Частка цієї операційної системи склала 19,3%, а новіша Android 16 зайняла всього 7,5%. Це навіть менше, ніж у Android 10, яка вийшла в 2019 році.

Найпопулярніші версії Android на сьогодні:

Android 15: 19,3%;

19,3%; Android 14: 17 , 2%;

17 2%; Android 13: 13,9%;

13,9%; Android 11: 13,7%;

13,7%; Android 12: 11,4%;

11,4%; Android 10: 7,8%;

7,8%; Android 16: 7 , 5%;

7 5%; Android 9: 4,5%;

4,5%; Android 8.1: 2,3%;

2,3%; Android 8: 0,8%;

Реліз стабільної версії Android 16 відбувся в червні для пристроїв Pixel, що на кілька місяців раніше звичного графіку (3-4 квартал). Незважаючи на ранній реліз, Android-бренди продовжують поетапне поширення, адаптуючи систему під свої оболонки.

Найбільшим оновленням Android 16 став оновлений дизайн, який Google називає Material 3 Expressive. Користувачам стало доступно більше кастомізацій, заокруглень і контрастних кольорів, а також красивих анімацій. Крім того, багато елементів зробили більшими,

Раніше користувачі обрали найкращу оболонку для Android-смартфонів. Samsung One UI з відчутним відривом утримує лідерство, випереджаючи "чистий" Android від Google та інші оболонки.

