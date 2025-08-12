Раніше у Державній службі статистики повідомили, що яйця за рік подорожчали на 82,4%.

В Україні зросли ціни на яйця, що пов’язано з кількома ключовими чинниками. Про це агенції УНІАН повідомили у пресслужбі мережі супермаркетів "‎ЕКО маркет"‎.

"Найбільшу частку в собівартості яйця займає вартість корму для птиці, яка за останні місяці суттєво зросла. Додатково впливають підвищення цін на енергоресурси та логістику", – кажуть фахівці.

Сезонний фактор також має значення: восени, зі зниженням температури, зменшується несучість курей, що традиційно призводить до підвищення ціни.

"Станом на серпень середня ціна фасованих яєць (10 шт.) в мережі ЕКО маркет становить 66,90 грн, а нефасованих – 4,99 грн за шт. (близько 49,90 грн за десяток)", – зазначили в мережі‎.

Варто також додати, що в "Сільпо" яйця курячі С1 "Квочка" (10 шт.) коштують 71,68 грн, тоді як в Novus яйця курячі С0 "Квочка. Домашні" (10 шт.) обійдуться у 71,99 грн.

За прогнозами "‎ЕКО маркет", у найближчій перспективі можна очікувати відносну стабільність вартості цього продукту, а восени відбудеться поступове зростання цін.

Спеціалісти мережі радять покупцям звертати увагу на нефасовані яйця, які коштують дешевше завдяки відсутності витрат на пакування.

Нагадаємо, нещодавно у Державній службі статистики повідомили, що яйця за рік подорожчали на 82,4%. У той же час за останній місяць ціни підвищилися лише на 1,5%.

Загалом споживчі ціни в липні, порівняно з червнем, вперше за два роки знизилися – на 0,2%. Річна інфляція в липні сповільнилася до 14,1% (порівняно з 14,3% у червні).

Раніше УНІАН повідомив, що ситуація з врожаєм фруктів та ягід в країні у цьому році далеко не найкраща. Яблука є найдорожчими за всю історію незалежності, тоді як майже всі персики є імпортними.

Також повідомлялось, що в Україні може суттєво подорожчати хліб – передбачається, що буханець подорожчає до позначки 55 гривень. Зростання цін пов'язують зі зростанням вартості палива. Але є й інші фактори, зокрема ризик знищення виробництва дронами чи ракетами.

