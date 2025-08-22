Продовольча інфляція в Україні залишається високою, хоча темпи її поступово сповільнюються.

В липні 2025 року в порівнянні з липнем минулого найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти – на 25,4%. Мова йде про оптові ціни виробників. Такі дані наводить Державна служба статистики.

Щодо харчових продуктів в цілому, напоїв та тютюнових виробів, то тут ситуація більш помірна. В межах країни українські виробники підняли ціни на ці товари на 17,7%. Ціна продукції, що йде на експорт, зросла на 22,9%.

При цьому молочні продукти за рік зросли в ціні на 19%, а от хліб, хлібобулочні і борошняні вироби додали 15,7% вартості.

Відео дня

До того ж виробники напоїв стали торгувати своєю продукцією на 9,8% дорожче. І хоч життя українців солодким точно не назвеш, принаймні цукор став трохи дешевшим – на 6,9%.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Один з головних продуктів харчування, хліб, й надалі дорожчатиме. Причому є ймовірність, що деякі його сорти можуть сильно зрости в ціні, чи навіть зовсім зникнути з полиць магазинів.

Серед головних причин виділяють цьогорічні заморозки та посуху, які негативно відіб’ються на зібраному врожаї – він буде меншим за попередній.

Якщо порівнювати вартість продуктів із середнього цінового сегменту в Україні та США, то тільки окремі позиції за океаном виявилися трохи дорожчими. Про це розказав блогер, який порівняв ціни на продукти в американському та українському супермаркетах.

Вас також можуть зацікавити новини: