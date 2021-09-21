Білорусь вперше імпортує картоплю з інших країн на тлі невтішних прогнозів врожаю.

Цього року Білорусь вперше імпортує картоплю з інших країн ще під час збирання власного врожаю, а найбільшим постачальником стала Україна.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Білорусь відома як великий експортер, а не імпортер картоплі. Проте, імпорт у 2021 році пов'язаний з високими цінами: картопля в Білорусі зараз продається в середньому на 70% дорожче, ніж зазвичай в період збору врожаю.

"Головною причиною високих цін на картоплю є побоювання щодо обсягів її виробництва у 2021 році. Погодні умови не були сприятливими, і картопляні поля в Білорусі відчули негативні наслідки посухи, яка призвела до зниження врожайності картоплі і його якості", – відзначають аналітики.

Разом з тим, картопля в Молдові, Польщі та Україні продається значно дешевше.

Найбільшим постачальником картоплі в Білорусь в перші 7 місяців 2021 року була Україна, звідки було ввезено 15,5 тис.тонн. Також Білорусь закуповувала картоплю в РФ, Азербайджані, Північній Македонії, Єгипті та Німеччині.

Західні та північні регіони України зараз активно експортують картоплю не тільки в Білорусь, але і в балканські країни, перш за все в Сербію, де ціни на картоплю істотно вище.

При цьому самі фермери повідомляють про далеко не найкращий врожай картоплі та про зміщення термінів його збирання.

Картопля в Україні: що необхідно знати

Наприкінці 2020 року Україна почала імпортувати картоплю з Польщі через нижчі ціни, при тому, що українські картоплесховища були заповнені вітчизняною продукцією.

Раніше експерти EastFruit підкреслювали, що врожаю картоплі у 2020 році буде достатньо, щоб задовольнити потреби внутрішнього ринку.

Станом на 1 квітня 2021 року картопля в Україні коштувала у середньому на 25% дешевше, ніж на початку квітня 2020 року.

У середині липня 2021 року через проливні дощі, які пройшли на більшій частині території України, урожай картоплі зіпсувався, а місцями почав гнити прямо на полях.

2 вересня 2021 року експерти прогнозували, що в Україні продаватимуть будуть навіть кормові сорти та неліквід оскільки будуть серйозні проблеми з урожаєм картоплі.

Автор: Ганна Нагорна