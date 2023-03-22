Основними постачальниками різних напоїв в Україну минулого року стали країни Євросоюзу.

За результатами 2022 року вартість імпортованих алкогольних і безалкогольних напоїв в Україну становила 490 млн дол., що на 32% менше показника 2021 року у 719 млн дол.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

За його словами, основну частку у структурі вітчизняних закупівель продукції цієї групи торік традиційно посіли алкогольні напої з концентрацією спирту менш як 80%. Це переважно віскі, бренді, коньяк, горілка, ром, лікери і солодкі наливки, яких було імпортовано близько 61 тис. тонн на загальну суму 191 млн дол.

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Зокрема, виноградних та інших вин ввезено 56 тис. тонн вартістю 136 млн дол.

Водночас імпорт натуральних і мінеральних вод торік становив 203 тис. тонн на суму 107 млн дол., а солодового пива – 63 тис. тонн вартістю 55 млн дол.

Експерт зазначив, що основними постачальниками різних напоїв в Україну минулого року стали країни Євросоюзу. Вони забезпечили 63% вартісних обсягів імпорту.

При цьому на загальні поставки даної продукції з Італії припало 13,5% вартості імпорту, Польщі – 12,2%, Великої Британії – 11,4%, Грузії – 11%, Німеччини – 7,1%, Франції – 5,1%, Іспанії – 4,1%, Бельгії – 4%.

Імпорт продукції в Україну - деталі

У 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на суму 6,3 млрд дол., що на 23% менше, ніж у 2021 році, коли загальна вартість імпортованої агропродовольчої продукції становила близько 8,2 млрд дол.

У 2022 році частка продуктів групи "Риба, ракоподібні та молюски" в структурі зарубіжних поставок сільгосппродукції до України виявилась другою за величиною та склала близько 9,9%.