У 2022 році обсяги імпорту продукції групи "Риба, ракоподібні та молюски" становили 627 млн дол.

У 2022 році частка продуктів групи "Риба, ракоподібні та молюски" в структурі зарубіжних поставок сільгосппродукції до України виявилась другою за величиною та склала близько 9,9%.

Про це повідомив старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції "Інституту аграрної економіки" Богдан Духницький.

За даними Державної митної служби України, у 2022 році обсяги імпорту продукції групи "Риба, ракоподібні та молюски" становили 627 млн дол., що на 28% менше вартості закупівель цього виду агропродовольства за 2021 рок (874 млн дол.).

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За словами Духницького, Україна закуповує переважно морожену, а також свіжу й охолоджену рибу, рибне філе і різних ракоподібних. Найбільше риби та морепродуктів до України зазвичай ввозиться з Європи та Північної Америки.

Як зазначив експерт, лідируючу позицію за вартістю поставок цього виду продукції до нашої країни вже понад 15 років поспіль утримує Норвегія. У 2022 році її вартісна частка залишилась найбільш вагомою у вітчизняному імпорті продуктів моря, склавши 34,9%.

Фахівець додав, що значно менші частки у вартісних обсягах поставок риби та морепродуктів зайняли Ісландія (11,5%), США (8,7%), Канада (5,1%), Фарерські острови, що входять до Королівства Данія (4,9%), Іспанія (3,9%), Велика Британія (3,8%) та Естонія (3,1%).

Імпорт продуктів в Україну - деталі

У 2022 році в Україну було ввезено агропродукції на 6,3 млрд дол., що на 23% менше, ніж у 2021 році, коли імпорт агропродовольчої продукції склав близько 8,2 млрд дол.

У 2022 році найбільша за величиною частка – 10,5% – у структурі зарубіжних поставок сільськогосподарської продукції до України припала на продукцію групи "Плоди та горіхи".