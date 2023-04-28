Майже всі інгредієнти української національної страви, окрім буряка, зросли у ціні.

У квітні борщ, приготовлений за традиційним рецептом з розрахунком на 3,5-4л, коштуватиме 185 грн, порівняно з січнем ціна зросла на понад 20%.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, аналітики якого проаналізували ціни інгредієнтів української національної страви у провідних мережах столичних супермаркетів. Вони зазначили, що майже всі інгредієнти борщу, крім буряка, зросли у ціні.

"Буряк подешевшав на 43% та коштує на полицях магазинів станом на 24 квітня близько 7 грн за кілограм, тоді як у січні ціна становила 10 грн/кг. З позитивного: також не змінились ціни на томатну пасту та соняшникову олію, цінники тримаються на рівні з січневими", - йдеться в повідомленні.

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В свою чергу, картопля у середньому подорожчала на 7%, морква - на 35%, а сметана - на 3%. Найбільше підскочила ціна на капусту - на 48%, кілограм білокачанної нині вартує в середньому 24 грн/кг.

Найдорожчим продуктом, за словами експертів, серед усіх складників борщового набору є м’ясо.

"У квітні в порівнянні з ціною в січні вартість на свинину зросла на 19%. Наприклад, охолоджена лопатка на кістці коштує близько 189 грн/кг, а свиняча лопатка без кістки - в середньому 206 грн/кг", - підрахували аналітики.

Натомість без м'яса, за їхніми даними, страва нині коштує близько 71 грн, тоді як у січні собівартість була 61 грн. Разом з тим ця ціна відрізняється і від довоєнної, адже у лютому пісний борщ коштував 47,2 грн.

Також українців неприємно вразило значне зростання цін на цибулю, яка у роздрібному сегменті протягом останніх двох місяців різко подорожчала майже удвічі. Наразі ціна ріпчастої в супермаркетах коливається від 49 до 69 грн за кілограм.

Експерти прогнозують, що з появою перших врожаїв ціна на сезонні овочі борщового набору має подешевшати. Тому очікується, що влітку та восени індекс борщу знизиться у порівнянні з січневим показником.

Подорожчання продуктів в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі. Загалом, зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому.

А за підсумками 2022 року ціни на товари та послуги в Україні в середньому зросли майже на 23%. Подорожчання овочів минулого року склало 68,5%, риби і продуктів із риби - 30,3%, хліба і хлібопродуктів - 29,7%.

За прогнозом Нацбанку, у 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

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