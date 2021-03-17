Водночас, на думку депутата, може бути застосовано і спрощену процедуру розгляду цього законопроекту.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев не виключає можливості проведення "нічних" засідань парламенту через велику кількість поправок до законопроекту щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Читайте такожУ парламенті прогнозують завершення земельної реформи до кінця тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання, чи можуть у зв'язку з розглядом цього законопроекту проводитися позачергові, вечірні чи "нічні" засідання парламенту, депутат зауважив: "Можуть бути. Може бути спрощена процедура розгляду цього законопроекту. Можуть бути "нічні" засідання, позачергові засідання Верховної Ради на вимогу народних депутатів".

Гетманцев наголосив: "Ви хочете, щоб ВР була заблокована тільки тому, що декільком фракціям Верховної Ради хочеться поговорити, використовуючи час роботи парламенту або трибуну, або просто заблокувати це питання чомусь?".

Він нагадав, що пришвидшений розгляд законопроекту можливий у випадку, якщо депутати зберуть підписи під ініціативою про застосування відповідної процедури, а парламент схвалить її застосування. Далі кожна фракція подає по 5 поправок, на яких вони наполягають. Профільний комітет готує додаткову порівняльну таблицю з цими поправками й ВР розглядає їх.

"Таким чином, ця процедура скорочується до півгодини - 40 хвилин", - сказав Гетманцев.

Водночас зауважив він, збір підписів ще не починався, адже нині ще проводяться перемовини з опозицією.

"Закликають до голосу розуму. Якщо закличуть, то все буде добре, то ми, власне кажучи, розглянемо швидко цей законопроект без будь-яких процедур. Якщо ні, напевно, ми будемо змушені застосовувати та інші процедури", - зазначив депутат.

Як відомо, доки парламент не завершив розгляд одного законопроекту, він не може перервати його та розглянути будь-який інший.

Що цьому передувало

16 березня ВР почала розгляд поправок до законопроекту про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин (№2194). Усього їх подано 3 128.

Того ж дня лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що "завершення земельної реформи рухається... повільно". "За сьогодні пройшли 160 поправок з 3128 тільки в першому законопроекті №2194.

Інсайд: поки переговори глав фракцій з "прискорення процесу правок" закінчилися нічим. Тому нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних", - зазначив парламентарій.

Сьогодні, 17 березня, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура зазначив, що розгляд поправок до цього законопроекту може тривати ще до 4 тижнів роботи парламенту.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська