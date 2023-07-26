Туреччина на сьогодні єдина країна, яка може це зробити в Чорному морі, тому що за Конвенцією Монтре, інші кораблі, навіть США, не можуть зайти зараз через Босфор.

Народний депутат України, голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв прокоментував питання про те, чи буде Туреччина домагатися поновлення дії "зернової угоди" в тому форматі, в якому вона була.

Він вважає, що спочатку треба дочекатись результатів перемовин між Ердоганом і Путіним. "Ми бачили реакцію Туреччини на обстріли (портів - УНІАН) і вихід із "зернової угоди", вони почали нам більше постачати озброєння і це також сигнал Путіну. Очікуємо цю розмову, чи візит, чи зустріч Ердогана та Путіна і будемо дивитись по результатах",- зазначив нардеп в ефірі телемарафону.

Водночас, на його думку, Туреччина має достатньо можливостей на морі, щоб продовжити роботу "зернового коридору" без участі РФ, тому що агресор не наважиться нападати на кораблі країни НАТО.

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"Вона має достатньо потужностей на морі для того, щоб навіть супроводжувати наші кораблі для того, щоб вони не потрапили під обстріли. Я думаю РФ не наважиться нападати на турецькі кораблі, як кораблі країни НАТО", - акцентував Чернєв.

Голова української делегації в ПА НАТО припустив, що Туреччина може піти на такий крок, коли буде своїми військовими кораблями конвоювати зерновози.

"Це єдина країна на сьогоднішній день, яка може це зробити в Чорному морі. Тому що, я нагадаю, що за Конвенцією Монтре, інші кораблі, навіть США, не можуть зайти зараз через Босфор у Чорне море. Тому єдиний флот, який може це забезпечити – це турецький. Чи буде це робити Туреччина, подивимось по результатах переговорів Путіна та Ердогана. Там буде піднято багато аспектів, не тільки по "зерновій угоді",- підкреслив Чернєв.

Закінчення дії зернової угоди

17 липня РФ офіційно оголосила про вихід із "зернової угоди". Для її відновлення країна-агресор висунула низку вимог, серед яких виведення з-під санкцій поставки російського зерна і добрив "на світові ринки", підключення російських банків до SWIFT, зняття "всіх обмежень", відновлення поставок запчастин для сільгосптехніки та "вирішення питання з фрахтом і страхуванням російських суден".

Після виходу із "зернової угоди" Росія почала завдавати ударів по південних областях України, в тому числі й по портовій інфраструктурі. Крім того, в РФ заявили, що Чорне море стало зоною "підвищеної військової небезпеки" і з 20 липня всі кораблі, що прямують до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

Також з'явилася інформація про те, що окупанти можуть перекрити альтернативні зернові маршрути. Для судноплавних компаній, які шукають спосіб доставити українське зерно на світові ринки.

21 липня турецька телекомпанія Haberturk поінформувала, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче продовжити зернову угоду. Він заявив, що Росія може повернутися до "угоди", якщо країни Заходу "вживуть заходів". Зазначалося, що Ердоган сподівається найближчим часом обговорити це питання з Путіним.

Також раніше УНІАН зазначав, що згідно зі ст.19 Конвенції Монтре від 1936 року, Туреччина може закрити протоки для кораблів воюючих країн. Виняток становлять лише кораблі, які повертаються на стоянку. Дана Конвенція - документ, який відновив суверенітет Туреччини над протоками Босфор та Дарданелли з Чорного в Середземне море.

Після вторгнення Росії в Україну Туреччина заборонила прохід військових кораблів через протоки Босфор і Дарданелли.

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