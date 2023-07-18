Відзначається, що риторика Росії після скасування угоди і реакція ключових гравців в інших країнах Євразії дозволяють припустити, що розірвання угоди може бути не настільки остаточним, як заявляв Кремль.

Відмовою від участі в зерновій угоді президент Росії Володимир Путін безжально нагадав світові, що він здатний заподіяти проблеми не тільки Україні, а й безлічі інших країн. Однак риторика Росії і реакції деяких інших країн дозволяють припустити, що розірвання угоди все ж не буде остаточним.

Як говориться в аналітичній статті CNN, "зернова угода" стала "рідкісним дипломатичним променем світла під час війни".

Якими могли бути мотиви Росії у відмові продовження угоди

Як зазначає CNN, відмовляючись продовжувати угоду, Путін, схоже, намагається нав'язати заходу витрати в обмін на санкції, проти російської економіки.

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"Він може припустити, що криза продовольчої інфляції може допомогти розколоти політичну підтримку в країнах НАТО тривалих і дорогих зусиль з порятунку України. А нестача зерна, від якої страждають ні в чому не винні люди в країнах, що розвиваються, може посилити міжнародний тиск, що вимагає припинення війни шляхом переговорів", - йдеться в статті.

Росія також виправдовувала свою відмову від угоди тим, що не отримувала своєї частки вигоди. Однак офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков натякнув, що Москва може дозволити повернення експорту з українських портів Чорного моря, як тільки її цілі будуть досягнуті. У той же час генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в листі Путіну стверджував що відповідно до угоди торгівля російським зерном досягла високих обсягів експорту, а ринки добрив наближаються повне відновлення з поверненням російського виробництва.

"Коментарі глави ООН зміцнили думку про те, що на даний момент Росія бачить точку опори у відмові продовжувати операцію по Чорноморському зерну", - зазначає CNN.

"Проте риторика Росії після скасування угоди і реакція ключових гравців в інших країнах Євразії дозволяють припустити, що розірвання угоди може бути не настільки остаточним, як стверджує Кремль. Є шанс, що Путін побачить в зіткненні з зерном спосіб поліпшити своє важке становище", - йдеться в статті.

Роль Туреччини в питанні "зернової угоди"

Таке рішення Росії також може являти собою "останній шаховий хід" у політичній грі Путіна і Ердогана, вказує видання.

Відзначається, що Ердоган завоював авторитет і подяку своїх колег-лідерів по НАТО і країн, що розвиваються за те, що виступив посередником в угоді по зерну. Але в останні дні він розлютив Росію. Зокрема, Туреччина повернула групу захоплених українських воєначальників назад в Україну. Ердоган також поставив під загрозу свої відносини з Путіним, відмовившись від опозиції вступу Швеції в НАТО.

Таким чином, цілком можливо, що російський лідер міг завдати удару своєму турецькому партнеру, звівши нанівець його досягнення, зазначає CNN.

У той же час, видання звертає увагу на те, що Ердоган в понеділок назвав Путіна своїм "другом" і припустив, що російський лідер, можливо, захоче зберегти "гуманітарний міст" для відкриття експорту зерна.

"Якби йому вдалося якимось чином домогтися повернення до угоди, Ердоган міг би знову зміцнити своє місце в центрі Євразійської політики великих держав", - зазначають у CNN.

Крім того, ослабленню зернової блокади можуть посприяти і спроби Росії розширити свій вплив в Африці

Виходом із зернової угоди РФ може завдати шкоди своїм власним пріоритетам, спровокувавши повсюдну нестачу продовольства, тим більше що більша частина українського зерна використовується у світовій продовольчій програмі для боротьби з голодом в Африці.

"Хоча припинення зернової угоди викличе серйозні глобальні труднощі, її найгірші наслідки можуть проявитися через кілька тижнів, так що у дипломатії є час подіяти", - підсумовують в CNN.

Вихід Росії із зернової угоди - реакція інших країн

У понеділок, 17 липня, Росія заявила, що виходить із зернової угоди. Однак, як зазначили в Кремлі, відновлення угоди можливе за умови, якщо будуть виконані всі вимоги Росії.

Президент Туреччини Ердоган висловив бажання продовжити угоду і заявив, що обговорюватиме це питання з Путіним на зустрічі в серпні.

У Китаї також заявили про підтримку угоди і висловили готовність докласти дипломатичних зусиль для забезпечення світової продовольчої безпеки.

Також в ЄС звинуватили Росію в тому, що вона використовує продовольство як зброю і закликали негайно відновити виконання Чорноморської зернової ініціативи.

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