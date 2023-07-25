Індія, яка є одним з ключових виробників і експортерів рису в світі, ввела заборону на експорт цієї крупи.

В Україні можуть суттєво зрости ціни на рис на тлі того, що Індія, яка є одним з ключових виробників та експортерів рису в світі, ввела заборону на експорт цієї крупи.

Як відзначають аналітики ІА "АПК-Інформ", аналіз поставок рису в Україну показує, що середня вартість партій індійської крупи є однією з найнижчих серед ключових постачальників. Винятком є тільки Казахстан, але обсяги поставок з цієї країни незначні.

За даними USDA, за останні два сезони Індія забезпечила 26% світового виробництва рису та понад 40% його експорту. Також країна є одним з ключових постачальників рису в Україну.

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З березня 2022 року по червень 2023 року з Індії в Україну було поставлено 34,5 тис.тонн рису на загальну суму $26,2 млн, що склало 30% всіх імпортованих партій в натуральному вираженні і 29% – в грошовому еквіваленті. За обсягами поставок в Україну в зазначений період Індія поступається тільки Китаю, який поставив 37,7 тис.тонн (33%) на суму $29,5 млн (33%).

Аналітики вважають, що альтернативою індійському рису може стати крупа з Таїланду або В'єтнаму, але вартість імпортних партій з цих країн на 24% і 16% вище партій, закуплених в Індії.

"Український ринок рису є імпортозалежним... продовольче споживання рису в Україні в 2023/24 МР може досягти близько 115 тис.тонн на рік, з яких близько 90 тис. тонн необхідно імпортувати. Причому обсяги імпорту можуть збільшитися, оскільки основні регіони внутрішнього виробництва рису (Херсонська та Одеська області) або тимчасово окуповані, або знаходяться в зоні підвищеної військової небезпеки, де таке специфічне виробництво, як рисівництво, неможливо здійснювати", - відзначили аналітики.

Заборона на експорт рису

20 липня 2023 року Reuters повідомив про те, що Індія заборонила експорт всього рису, окрім басматі. Таким чином влада хоче зупинити зростання цін на внутрішньому ринку: ціни на рис в Делі з початку року зросли на 15% - помітніше, ніж вартість інших товарів. На Індію припадає 40% світового експорту рису.

Зростання цін в Україні

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася до 17,9% в річному численні. Інфляція сповільнилася приблизно до 15,5%. За даними НБУ, подорожчання продовольчих товарів істотно сповільнилося.

Нацбанк очікує, що в 2023 році інфляція в Україні сповільниться до 14,8%, а в наступні роки - повернеться до однознакового рівня.

У травні в річному вимірі інфляція сповільнилася до 15,3% порівняно з 17,9% у квітні.

Споживчий інфляція в червні сповільнилася до 12,8% у річному вимірі з 15,3% у травні. На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли за місяць на 0,1%, проте за рік зростання склало 16,5%.

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