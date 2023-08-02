Під удар можуть потрапити: борошномельний комплекс, птахівництво, вирощування плодово-овочевої продукції.

В рамках євроінтеграції Україні доведеться навмисно скоротити обсяги виробництва в деяких галузях агросектору.

Про це йдеться в статті УНІАН. "Можливо, буде розглядатись якесь обмеження виробництва, яке буде працювати за площею", – зазначила екс-посол з особливих доручень МЗС України Ольга Трофімцева.

Зі схожою ситуацією зіштовхнулась сусідня країна-учасниця ЄС Польща – їй доводиться виготовляти менше молока і молокопродуктів, аби не завдавати клопоту іншим членам Євроспільноти.

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"Будучи частиною ЄС, ми обмежені певними рамками. Наприклад, ми не можемо виробляти стільки молока та молочної продукції, скільки нам би хотілось, оскільки це вплине на інші ринки, - розповів кореспонденту УНІАН у Брюсселі польський депутат Європейського парламенту Вітольд Ян Ващиковський.

На думку Трофімцевої, нашій державі необхідно брати активну участь у обговореннях щодо того, як найближчим часом буде виглядати аграрна політика ЄС і максимально ефективно відстоювати власні інтереси.

"Якщо залишити європейську агрополітику в тому форматі, який є зараз, то всі розуміють (і ЄС теж), що вони нас "не потягнуть"", – наголосила вона.

Європейська політика спрямована, в першу чергу, на підтримку та розвиток відносно невеликих землевласників, які ніяк не можна порівняти з українськими великими та середніми аграрними формуваннями із посівними площами у сотні, тисячі та навіть десятки тисяч гектарів.

До того ж вартість виробництва на величезних площах та родючих українських грунтах – копійки, у порівнянні з вирощуванням сільгоспкультур на кам’янистих схилах гір, наприклад, у Франції. Тому, аби Україна не прибрала таких виробників з ринку, учасники ЄС будуть обмежувати чи забороняти наш експорт ще на етапі приєднання України до Євросоюзу.

В нашій країні під удар можуть потрапити найбільш прибуткові галузі українського сільгоспвиробництва – зокрема, борошномельний комплекс, птахівництво, вирощування плодово-овочевої продукції. Тому питання щодо того, яким європейці бачать майбутнє української "аграрки", слід підіймати вже зараз, перебуваючи ще на початку свого шляху до ЄС, щоб потім не сталося неприємного сюрпризу.

Членство України в ЄС

23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС.

12 квітня 2023 року відбулося перше в історії спільне міжкомітетське засідання Європейського парламенту та Верховної Ради України. Глава Європарламенту Роберта Мецола висловила сподівання, що до кінця цього року розпочнуться перемовини про вступ України до ЄС.

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