Відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Кабінет Міністрів удосконалив контроль за концентрацією земель сільськогосподарського призначення у власності однієї особи.

Як повідомляє прес-служба Кабміну, відповідну постанову уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

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Зокрема, постанова вносить зміни до Порядку інформаційної взаємодії між програмним забезпеченням Державного земельного кадастру та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що забезпечить обмін інформацією між ними.

Також постанова передбачає право Держгеокадастру подавати до суду позов про конфіскацію земельної ділянки сільгосппризначення у разі перевищення допустимої концентрації гектарів на одну особу.

"Реалізація постанови дозволить здійснювати контроль граничної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які перебувають у власності. Також це дозволить вживати заходів для попередження зловживань із земельними ділянками с/г призначення і можливості встановлення монопольного становища", - наголошується в повідомленні.

Хронологія подій

28 квітня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який запроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

Закон передбачає поетапну земельну реформу: з 1 липня 2021 року купувати сільськогосподарські землі зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тис.гектарів, а купувати землі зможуть також юридичні особи.

У червні 2020 року президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна зніме обмеження на покупку сільськогосподарських земель тільки після того, як забезпечить українським фермерам можливість брати дешеві кредити для цієї мети.

9 листопада 2020 року Кабмін запропонував затвердити нову методику оцінки земель.

10 листопада 2020 року заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький заявив про те, що уряд у бюджеті на 2021 рік передбачить 500 млн грн для проведення першого етапу земельної реформи.

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Автор: Ганна Нагорна