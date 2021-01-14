Згідно з прийнятою постановою, роздрібна ціна на українські ігристі вина підвищується до 109 гривень за пляшку 0,7-0,75 літра.

Кабінет Міністрів України врегулював питання мінімальних роздрібних цін на окремі види виноробної продукції.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Згідно з повідомленням, постанова, спрямована на підтримку національних виробників, боротьбу з фальсифікатом і підвищення якості продукції виноградарства і виноробства, була прийнята на засіданні Кабміну.

"Постановою підвищується мінімальна роздрібна ціна на українські вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані) з 89 до 109 грн за пляшку 0,7-0,75 літра (+20 гривень)", - йдеться в повідомленні.

"Зараз дуже важливо захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії та забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства. В результаті виграють всі: українські винороби стануть конкурентоспроможними та відновлять втрачені позиції на ринку. Виноградарі матимуть більший попит на їх сировину. Український споживач матиме якісний, а не фальсифікований продукт", - цитує міністра Ігоря Петрашка прес-служба Мінекономрозвитку.

Відзначається, що головна проблематика полягала в тому, що зараз на ринку відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами, коли імпортований напій на основі вина (а напій - це продукт нижчої якості, ніж ігристе вино) продається за ціною як ігристе вино (а якість вина незрівнянно вище). У такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин опиняються в неконкурентній ситуації, а українські споживачі, введені в оману, купують неякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина.

За словами Петрашка, прийнята постанова усуває всі маніпулятивні різночитання і врегулює питання "ціна повинна дорівнювати якості".

"Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриття українських виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу і створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету і соціальної стабільності ", - сказав міністр.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням приділити особливу увагу малим виробництвам у сфері виноградарства та виноробства.

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Автор: Богдан Слуцький