Капуста в Україні за рік здешевшала вже вчетверо: скільки зараз вона коштує

З кінця минулого тижня білокачанна капуста від виробників в Україні подешевшала в середньому на 21%. Зараз гуртові ціни на неї коливаються в діапазоні 3-9 грн/кг.
Аналітики проекту EastFruit зазначають, що поточні ціни на капусту в Україні вже в середньому на 84% нижчі, ніж рік тому. Тоді нею торгували в межах 35-42 грн/кг.
Ситуація, що склалася на ринку, пов’язана з низькою якістю пропонованої до продажу капусти внаслідок її тривалого зберігання. Фермери намагаються розпродати неконденційні запаси овочів - водночас попит на продукцію тільки знижується.
За прогнозами, знижувальний ціновий тренд на ринку капусти цілком може тривати і надалі.
Ціни на капусту в супермаркетах України
Капуста вагова в Varus коштує 7,6 грн/кг.
Рівно 10 гривень коштує кілограм капусти білоголової в Сільпо.
В АТБ капусту відпускають по 7,59 грн/кг.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
На минулому тижні в Україні суттєво здешевшав ще один овоч борщового набору - картопля. Зараз її продають з дисконтом у 62% до минулорічних цін.
А от курячі яйця, м’ясо індички, баранина та курятина додали в ціні на ринку напередодні Великодня. Вартість цих продуктів залишалася незмінною протягом попередніх двох тижнів.