Капуста в Україні за рік здешевшала вже вчетверо: скільки зараз вона коштує

Тільки за вихідні овоч втратив 20% своєї вартості.

З кінця минулого тижня білокачанна капуста від виробників в Україні подешевшала в середньому на 21%. Зараз гуртові ціни на неї коливаються в діапазоні 3-9 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit зазначають, що поточні ціни на капусту в Україні вже в середньому на 84% нижчі, ніж рік тому. Тоді нею торгували в межах 35-42 грн/кг.

Ситуація, що склалася на ринку, пов’язана з низькою якістю пропонованої до продажу капусти внаслідок її тривалого зберігання. Фермери намагаються розпродати неконденційні запаси овочів - водночас попит на продукцію тільки знижується.

Відео дня

За прогнозами, знижувальний ціновий тренд на ринку капусти цілком може тривати і надалі.

Ціни на капусту в супермаркетах України

Капуста вагова в Varus коштує 7,6 грн/кг.

Рівно 10 гривень коштує кілограм капусти білоголової в Сільпо.

В АТБ капусту відпускають по 7,59 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

На минулому тижні в Україні суттєво здешевшав ще один овоч борщового набору - картопля. Зараз її продають з дисконтом у 62% до минулорічних цін.

А от курячі яйця, м’ясо індички, баранина та курятина додали в ціні на ринку напередодні Великодня. Вартість цих продуктів залишалася незмінною протягом попередніх двох тижнів.

Вас також можуть зацікавити новини: