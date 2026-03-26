В Україні обвалилися ціни на картоплю: скільки вже коштує кілограм

Пропозиція наразі значно перевищує попит.

Гуртові ціни в Украні на картоплю від виробників знизилися в середньому на 15% за тиждень. Зараз овоч продають в діапазоні 5-11 грн/кг.

Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що причиною здешевшання картоплі став невисокий попит на тлі суттєвого збільшення пропозиції. Фермерські господарства активно розпродають запаси з настанням теплої погоди.

При цьому кількість некондиційних овочів на ринку значно зросла. Фермери продають картоплю з необладнаних сховищ – її якість швидко погіршується під впливом теплої погоди.

Через чергове зниження відпускних цін на картоплю вартість її в Україні вже в середньому на 62% менша, ніж наприкінці березня 2025 року.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

Картопля рожева в Сільпо коштує 11 гривень за кілограм.

Картоплю вагову в Varus відпускають по 12,5 грн/кг.

В АТБ ціни на картоплю становлять 10,89 грн/кг.

З приходом тепла фермери змушені розпродавати запаси продукції, поки вона остаточно не зіпсувалася. Насамперед це стосується овочів борщового набору. До прикладу, ріпчаста цибуля зараз коштує в Україні вже вполовину дешевше, ніж рік тому.

Така ситуація геть не влаштовує виробників, і вони будуть скорочувати площі під посіви в цьому році. Зниження пропозиції призведе до подальшого зростання цін на овочі борщового набору, вказують фахівці.

Вас також можуть зацікавити новини: