Мінекономіки займалося сферою АПК 1 рік і 7 з половиною місяців.

Відсьогодні Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України юридично припиняє виконувати повноваження в сфері агропромислового комплексу у зв'язку із запуском нового профільного міністерства.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Висоцький.

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"Відсьогодні Мінекономіки юридично припиняє виконувати повноваження у сфері агро, оскільки запускається Міністерство аграрної політики і продовольства. Дякую всім за 1 рік і 7 з половиною місяців ефективного і конструктивного співробітництва", - сказав він у відеозверненні.

Запуск Мінагрополітики в Україні: деталі

Міністерство аграрної політики та продовольства України починає всі необхідні процедури для повноцінного запуску роботи міністерства.

15 квітня Верховна Рада підтримала виділення з державного бюджету на 2021 рік 6,8 млрд грн на фінансування відновленого Міністерства аграрної політики і продовольства.

28 грудня 2020 року Кабінет міністрів ухвалив рішення, необхідне для відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України. До цього, 17 грудня, Верховна Рада призначила екс-главу Госгеокадастра Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

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Автор: Ганна Нагорна