Робочі консультації з ООН і Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди щодо дотримання зобов'язань всіх сторін і процедур СКЦ тривають.

Україна і Туреччина дійшли згоди щодо відновлення інспектування суден, що прибувають під навантаження українським зерном.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков у Facebook.

"Завершили зустріч з Хулусі Акаром, Міністром національної оборони Туреччини. На порядку денному головне питання - розблокування та забезпечення ефективного функціонування Чорноморської зернової ініціативи. Дійшли згоди щодо відновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським зерном", – написав він.

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Кубраков нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєстрацію нового вхідного флоту до участі в ініціативі і відмовилася працювати за планами українських портів. Це унеможливило складання інспекційних планів і фактично зупинило вхід нових суден в рамках зернової ініціативи.

Він додав, що за останні два дні, 17-18 квітня, не був складений інспекційний план і не проведено жодної інспекції в територіальних водах Туреччини. 18 квітня українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного і 2 інспекції вхідного флоту. Ця пропозиція була підтримана також турецькою стороною, але не була реалізована через позицію Росії.

"Вимагаючи регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ініціативі, Росія порушила офіційні процедури спільного координаційного центру та умови зернової Угоди зокрема. Вимоги контролювати і втручатися в роботу українських портів неприйнятні для нас", - підкреслив віце-прем'єр-міністр.

Кубраков підкреслив, що незважаючи на те, що інспекції суден будуть відновлені, робочі консультації з ООН і Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди щодо дотримання зобов'язань всіх сторін і процедур СКЦ тривають.

Війна в Україні та зерновий коридор

22 липня 2022 року Україна і Росія домовилися про відкриття "зернового коридору". Посередником у переговорах виступала Туреччина.

18 березня 2023 року міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Чорноморську зернову ініціативу подовжено на 120 днів.

Станом на кінець березня, починаючи з 1 серпня 2022 року, з портів Великої Одеси 857 суден експортували 26,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

У березні 2023 року в ряді країн почалися протести місцевих фермерів, оскільки ввезення агропродукції з України не дає їм шансів реалізувати власну продукцію.

15 квітня уряд Польщі ухвалив рішення тимчасово заборонити ввезення зерна з України. Угорщина також тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур з України. 16 квітня стало відомо про те, що заборонити ввезення українського зерна і продовольства може влада Болгарії. Таке ж рішення ухвалила і Словаччина.

19 квітня 2023 року в Мінагрополітики заявили про те, що українське зерно врятувало Європу від інфляції.

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