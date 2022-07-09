За словами західного чиновника, потрібно ще почекати, чи призведе зустріч G20 до змін.

Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 показала консенсус щодо вимоги до Росії розблокувати експорт українського зерна.

Про це пише Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника, який був присутній на зустрічі.

"Сподіваємося, результатом цієї зустрічі стане те, що Росія зрозуміє, наскільки поширений консенсус щодо необхідності досягти прогресу у питанні зерна", – заявив чиновник.

Також він додав, що скликання G20 має цінність, але ще потрібно вияснити, чи призведе воно до змін.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає непростою, але реалістичною місією розблокування експорту українського зерна.

Він зазначив, що Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни.

Згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу, за червень Україна експортувала 2,7 млн тонн продукції АПК альтернативними шляхами - це на 30% більше, ніж у травні.

За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн урожаю.

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