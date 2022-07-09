Зустріч міністрів закордонних справ країн G20 показала консенсус щодо вимоги до Росії розблокувати експорт українського зерна.
Про це пише Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника, який був присутній на зустрічі.
"Сподіваємося, результатом цієї зустрічі стане те, що Росія зрозуміє, наскільки поширений консенсус щодо необхідності досягти прогресу у питанні зерна", – заявив чиновник.
Також він додав, що скликання G20 має цінність, але ще потрібно вияснити, чи призведе воно до змін.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає непростою, але реалістичною місією розблокування експорту українського зерна.
Він зазначив, що Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни.
Згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу, за червень Україна експортувала 2,7 млн тонн продукції АПК альтернативними шляхами - це на 30% більше, ніж у травні.
За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн урожаю.