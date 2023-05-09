Наразі митниця готує документи для передачі до суду.

Кільком українським експортерам вдалося протягнути за кордон "лівий" соняшник на 2 млрд грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, йдеться про трьох вітчизняних експортерів, у документах яких в якості отримувача значилася одна і та ж чеська компанія.

"Українські підприємства подали для митного оформлення вантаж - "насіння соняшника". Згідно зі супровідними документами ця сільськогосподарська продукція прямувала до Болгарії, а договір на її поставку був укладений з чеською компанією", - розповіли у прес-службі.

Зазначається, що у одеських митників виникли сумніви у достовірності наданої інформації. Тому вони ініціювали перевірку та направили міжнародні запити. Зокрема, фахівці запросили підтвердження умов прямого транспортування товару до Болгарії як країни-отримувача. Крім того, треба було з’ясувати, чи відповідають дійсності зовнішньоекономічні відносини українських експортерів з чеською компанією.

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"Наразі виявилось: жодних контрактів з українськими компаніями чеське підприємство не підписувало. Печатка, яка вказана на контракті, – недійсна. Більше того, банківський рахунок чехів, який вказаний у супровідних документах на вантаж, реальному рахунку іноземної компанії не відповідає", - додали у прес-службі.

Де наразі перебуває "лівий" соняшник – невідомо. Як зазначають митники, зараз у відношенні керівників українських підприємств-експортерів складено 89 протоколів на загальну суму понад 2,251 млрд грн. Йдеться про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Відповідні документи готуються для передачі до суду.

У прес-службі уточнили: саме Феміда повинна вирішити питання, щодо винуватості експортерів. Тобто, якщо факт порушення буде доведено у суді, скарбниця нашої держави поповниться на вказану суму – понад 2 млрд грн, які внесуть експортери.

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