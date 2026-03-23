Нерозпродані продукти в Україні більше не викидатимуть: кому вони дістануться

Подібна практика поширена в Європі.

В Україні планують запровадити систему фудбенкінгу, за якою виробники та торговельні мережі передаватимуть придатні до споживання продукти харчування соціально вразливим верствам населення, а не утилізувати їх, повідомляється на сайті Кабінету міністрів.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що щороку в Україні утилізують до 2,5-2,7 мільйона тонн продовольства, що становить 15-20% від обсягів виробництва та споживання. Значну частину цих харчів можна безпечно вживати в їжу.

Водночас понад 12,7 мільйона українців потребують гуманітарної допомоги – на них і розрахована нова програма. Система фудбенкінгу працює наступним чином. Непродані, але безпечні продукти передаватимуть до банків продовольства. Тут їх будуть сортувати, зберігати та формувати з них продуктові набори. Потім такі набори або готові страви віддаватимуть людям, які цього потребують.

Їжу будуть отримувати зокрема внутрішньо переміщені особи, пенсіонери та люди з інвалідністю. Влада сподівається також зменшити обсяги харчових відходів і витрати на їхню утилізацію, які доходять до 9,6 млрд грн щороку.

Законодавчі зміни для реалізації програми фудбенкінгу планують напрацювати найближчими місяцями. На товарах будуть вказувати два типи термінів придатності, а торговельні мережі зобов’яжуть передавати до банків продовольства непродані продукти.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

З початку року в Україні суттєво здорожчали сезонні овочі, такі як помідори та огірки. Більш помірно зросли ціни на гречку через неврожай та курячі яйця. Деякі продукти, наприклад курка та частина молочки, подешевшали.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначає, що куряче м’ясо дешевшає вже чотири місяці поспіль, тож ціни на курятину до Великодня мають зрости.

